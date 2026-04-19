نهال «امید» به یاد شهدای میناب در اصفهان کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین کاشت «نهال امید» ظهر یکشنبه با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، در محوطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد.

این مراسم با حضور استاندار اصفهان، مسئولان استانی، مدیران آموزش و پرورش و جمعی از دانش‌آموزان برگزار شد و در جریان آن یک اصله نهال به یاد شهدای میناب در فضای اداره کل آموزش و پرورش غرس شد.

استاندار اصفهان در این مراسم با تأکید بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز سرمایه‌ای معنوی برای جامعه است و باید با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، این ارزش‌ها به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی افزود: کاشت نهال به نام شهدا، علاوه بر گرامیداشت مقام آنان، پیام روشنی از امید، پویایی و مسئولیت‌پذیری نسبت به آینده کشور دارد و می‌تواند نسل جدید را با آرمان‌های انقلاب اسلامی پیوند دهد.

در ادامه این برنامه، دانش‌آموزان دختر و پسر با حضور در محل کاشت نهال‌ها، به صورت نمادین آبیاری این نهال‌ها را بر عهده گرفتند تا نشان دهند که ادامه‌دهنده راه شهدا هستند و در حفظ ارزش‌ها و محیط زیست نقش‌آفرینی می‌کنند.

پویش ملی «کاشت نهال امید» با محوریت مدرسه شجره طیبه میناب آغاز شده و قرار است در قالب برنامه‌ای سراسری در مدارس سراسر کشور اجرا شود.

برگزارکنندگان این برنامه هدف از اجرای این پویش را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کنار ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست عنوان کردند؛ اقدامی که می‌تواند علاوه بر تقویت هویت فرهنگی دانش‌آموزان، به افزایش سرانه فضای سبز در محیط‌های آموزشی کشور نیز کمک کند.