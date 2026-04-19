آزمون صلاحیت بالینی پزشکی در موعد مقرر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، با وجود شرایط ویژه کشور به جهت تجاوز دشمن آمریکایی و صیهونیستی، تاریخ اصلی برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پزشکی همچنان ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ باقی ماند و هیچ‌گونه تغییر زمانی در سطح ملی اعمال نشده است.

آزمون فوق به‌صورت غیرمتمرکز و توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی که پیش‌تر آمادگی خود را برای برگزاری به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی اعلام کرده‌اند، اجرا خواهد شد و مدیریت کامل فرآیند شامل ثبت‌نام، برگزاری و اعلام نتایج نیز بر عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

همچنین ثبت‌نام این آزمون در تاریخ ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ آغاز و به مدت یک هفته ادامه داشت و به‌صورت غیرمتمرکز از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شده است.

در این میان، سؤالات آزمون صلاحیت بالینی پزشکی حدود دو هفته پیش از برگزاری (۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵) از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی برای دانشگاه‌های مجری ارسال می‌شود و اجرای آزمون در هر دانشگاه به‌صورت مستقل و در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی صورت خواهد گرفت.

این آزمون به‌عنوان یکی از ارزیابی‌های نهایی دوره پزشکی عمومی، نقش مهمی در سنجش توانمندی‌های بالینی دانشجویان در پایان دوره کارورزی دارد و شرکت در آن برای ادامه مسیر حرفه‌ای و ورود به مراحل بعدی الزامی است.

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی، ساختارمند (OSCE) است که مهارت‌هایی همچون شرح حال‌گیری، معاینه فیزیکی، مهارت‌های ارتباطی، تصمیم‌گیری بالینی و انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

نتیجه این آزمون به‌صورت «قبول» یا «رد» اعلام می‌شود و قبولی در آن برای دریافت گواهی صلاحیت بالینی و ادامه مسیر تخصصی ضروری است.