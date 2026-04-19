به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز عملیات خنثی‌سازی مهمات به‌جامانده از حمله اخیر رژیم صهیونیستی توسط نیروهای متخصص هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ملارد خبر داد.

رئیس شورای تأمین ملارد، با اعلام این خبر گفت: عملیات خنثی‌سازی مهمات باقی‌مانده از حمله رژیم صهیونیستی، ساعاتی دیگر توسط نیروهای هوافضای سپاه در ملارد انجام خواهد شد و تمامی تدابیر ایمنی لازم برای اجرای این عملیات اتخاذ شده است.

وی ضمن درخواست از شهروندان برای حفظ خونسردی در صورت شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل‌شده، تأکید کرد: جای هیچ گونه نگرانی نیست و از مردم می‌خواهیم به شایعات توجه نکنند.

لازم به ذکر است که پیش از این نیز عملیات مشابهی برای پاک‌سازی مناطق مختلف از مهمات عمل‌نکرده حملات گذشته با موفقیت انجام شده بود.