به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در سخنانی، اظهار داشت: در خرم‌آباد ۲۴ واحد مسکونی آسیب‌دیده در جنگ رمضان شناسایی شده که باید احداث شوند.

وی با اشاره به لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، افزود: شهرداری خرم‌آباد باید پروانه ساخت این واحدها را به‌صورت رایگان صادر کند. همچنین سازمان نظام‌مهندسی اقدامات مربوط به خود را بدون هزینه انجام دهد و بنیاد مسکن نیز بر اساس سیاست‌های ابلاغی، عملیات احداث را آغاز کند.

فرماندار خرم‌آباد، ادامه داد: همچنین مقاوم‌سازی شماری از واحدهای آسیب‌دیده ضروری است. در این زمینه نمایندگان شهرداری، بنیاد مسکن و نظام‌مهندسی مسئولیت بازسازی و بهسازی واحدهای مسکونی را بر عهده دارند.

درمنان، تأکید کرد: مردم سرمایه و پشتوانه نظام هستند و تأمین رضایت آنان از اولویت‌های ما است.