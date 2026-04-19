دائمی: بنیاد مسکن همواره در خط مقدم خدمت‌ رسانی به محرومان بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی عصر یکشنبه در نشست با مدیرکل دیوان محاسبات گیلان به مناسبت فرارسیدن ایام پرمیمنت دهه افتتاح حساب ۱۰۰ امام(ره) و سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: دهه افتتاح حساب ۱۰۰ امام(ره) و سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را یادآور تدبیر هوشمندانه حضرت امام خمینی(ره) برای توانمندسازی نیازمندان و ریشه‌کن کردن فقر در جامعه است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان گفت: بنیاد مسکن از ابتدای انقلاب تاکنون، با تأسی از رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر شهید انقلاب، همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در حوزه تأمین مسکن محرومان و بهسازی مساکن روستایی، کوشا بوده است.

وی افزود: افتتاح حساب ۱۰۰ امام(ره) و تأمین منابع مالی آن از طریق کمک‌های مردمی و هدایت این منابع به سمت پروژه‌های عام‌المنفعه، نمونه‌ای از تحقق مردمی‌سازی در نظام اسلامی است.

در ادامه، امید نبی‌زاده مدیرکل دیوان محاسبات استان گیلان، بر نقش بنیاد مسکن در تأمین امنیت خاطر برای اقشار کم‌درآمد و تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد.

وی گفت: دیوان محاسبات به عنوان نهادی نظارتی، همواره خود را در کنار دستگاه‌های اجرایی خدمتگزار مردم می‌داند و از برنامه‌هایی که در جهت توسعه و رفاه عمومی به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی انجام می‌شود، حمایت می‌کند.

نبی‌زاده افزود: حساب ۱۰۰ امام(ره) و فعالیت‌های بنیاد مسکن در این زمینه، از مصادیق بارز خدمت خالصانه و مؤثر است که دستاوردهای آن در سراسر کشور، به ویژه در استان گیلان، مشهود است.