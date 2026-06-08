عملکرد درخشان بنیاد مسکن گیلان؛ کسب رتبه برتر ملی با رویکرد جهادی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی عملکرد ۱۲ ماهه بودجه سال ۱۴۰۴ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استانها، با محوریت ارزیابی فعالیتهای راهبردی و با حضور مهندس خواجهدلوئی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیران کل استانی در حال برگزاری است.
در این نشست تخصصی که به منظور ارزیابی کارنامه عملکردی استانها و تبیین برنامههای آتی برگزار شد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان موفق شد با عملکردی درخشان و جهادی، رتبه سوم کشوری را در شاخص مسکن محرومین (شهری و روستایی) و حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) به خود اختصاص دهد.
حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان، ضمن تبیین دستاوردهای استان در این حوزه، این موفقیت را مرهون تلاشهای بیوقفه همکاران در ستاد و شهرستانها، همدلی مسئولین استانی و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی دانست.
وی اظهار داشت: کسب این جایگاه، حاصل عزم راسخ مجموعه بنیاد مسکن گیلان در خدمترسانی به اقشار کمبرخوردار و ترویج فرهنگ مقدس حساب ۱۰۰ امام (ره) است که به عنوان یادگار ارزشمند بنیانگذار کبیر انقلاب، سرلوحه تمامی فعالیتهای ما قرار دارد.
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