به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقدم یکشنبه‌شب در نشست شورای تأمین مسکن محرومین استان بوشهر با بیان اینکه حساب ۱۰۰ و بنیاد مسکن از پر برکت‌ترین یادگاران امام راحل است، بر مشارکت همگانی در راستای تداوم برکات این نهاد انقلابی و یادگار حضرت امام خمینی (ره) بر تأمین مسکن محرومان تأکید کرد.

وی بیان کرد: محرومین فاقد مسکن با همکاری خیرین، گروه‌های جهادی و بنیاد مسکن شناسایی شده‌اند و رایزنی‌های لازم جهت تأمین مسکن ارزان قیمت برای این دسته از افراد صورت گرفته است.

مقدم تأکید کرد: جلسات خوبی با شرکت ملی نفت ایران داشتیم و با رایزنی‌هایی که صورت گرفت موفق شدیم در دور دوم سفر ریاست جمهور به استان، پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان بلاعوض به ازای هر واحد مسکونی از سوی شرکت ملی نفت ایران جهت تأمین مسکن محرومین فاقد مسکن را به صورت یک مصوبه آورده شود.

وی تصریح کرد: مدیران بنیاد مسکن در سراسر استان تلاش کنند با تبیین اهداف حساب ۱۰۰ امام (ره) در تأمین مسکن مورد نیاز محرومان، از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خیرین محلی در این امر استفاده شود.

وی یادآور شد: تلاش خواهیم کرد در ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ به مناسبت افتتاح حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره) و سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ۵۰۰ واحد مسکن محرومان در استان بوشهر بهره‌برداری شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، بازخوانی فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به وسیله دولتمردان و ملت را امری ضروری دانست و انجام این مهم را گامی مهم در راستای محرومیت زدایی و احداث مسکن برای محرومین و ارتقای عدالت اجتماعی عنوان کرد.