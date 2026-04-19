به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی در دیدار با جمعی از گرگاندوستان و معتمدین، بر لزوم هوشیاری، وحدت و تدبیر در مدیریت شرایط حساس کنونی تأکید کردند.

وی با اشاره به تحولات و بحران‌های جهانی، افزود: بسیاری از تنش‌ها و بحران‌های موجود موقتی هستند و باید برای آینده کشور برنامه‌ریزی دقیق و صحیح انجام داد.

نورمفیدی در ادامه سخنان خود افزود: پیشرفت هر کشور تنها در گرو مدیریت صحیح، علم و دانش است و این مؤلفه‌ها باید در اولویت قرار گیرند. ما باید تلاش کنیم تا با تدبیر و دانش، کشور را به سمت آینده‌ای روشن هدایت کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان همچنین با اشاره به تحولات و تنش‌های منطقه‌ای، بر قدرت بازدارندگی و توان موشکی کشور به عنوان عامل مؤثری در مقابله با تهدیدات دشمنان تأکید کردند.

وی به ضرورت حفظ بصیرت و آگاهی در مواجهه با مشکلات اشاره کرد و گفت: نباید به خواسته‌های دشمنان در شرایط حساس کنونی تن داد.

نورمفیدی از تمامی اقشار جامعه خواستند که با همدلی، وحدت و همکاری، به عبور از بحران‌های پیش‌رو کمک کنند و با عزم راسخ، به سمت پیشرفت کشور گام بردارند.