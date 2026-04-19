کتایون درویشی مجری و گوینده شبکه رادیویی قرآن درباره جنگ تحمیلی و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران به خبرنگار مهر گفت: آنچه که در فرهنگ دینی و فرهنگ ایرانی اسلامی ما وجود دارد اهمیت به وطن و ارزش و احترام آن است، خود این واژه میهن و وطن یک ریشه اصیل در کشوری است که نام پاکش ایران است و ایران فقط یک خاک نیست و همین اصل باعث شد مردم در این روزها علیه تجاوز پای کشورشان بمانند.
وی با اشاره به همدلی های این روزها عنوان کرد: این خاک با همدلی و با حفظ وحدت زنده است. ایران سرزمین ریشههای عمیق است و آرمانهای بلندی برایش دیده ایم. مردم این سرزمین در سختترین روزها در کنار هم ایستاده اند و این وحدت برایشان خیلی مقدس و باارزش است.
درویشی اظهار کرد: همدلی مردم سرزمین ما از جنس ایمان، غیرت و همبستگی است و طبق منطق قرآن برای همه ما ثابت شده است که فرعونها سقوط میکنند اما این خاک است که میماند و پرچم ایران از این حیث همیشه در اهتزاز خواهد بود. ملت ما ملت امام حسین(ع) است و ایشان به همه ما آموخته اند که برای اعتقادتان، ایستادگی کنید حتی اگر هزینه آن شهادت باشد.
این مجری رادیو و تلویزیون با تاکید بر همدلی و وحدت مردم ایران در دوران جنگ تحمیلی سوم یادآور شد: شاید بزرگترین تفاوت این جنگ با دیگر جنگها، یکپارچگی و اتحاد باشد و مردم فهمیده اند که وطن قلب و جانشان است و باید از خاکشان دفاع کنند.
وی ادامه داد: مردم این روزها میهن را پارهای از جان خودشان میدانند. ما ملتی هستیم که به واسطه دستورات قرآن کریم با صبر ایستادگی کردیم با جهاد معنا پیدا کردیم و این همبستگی و حفظ وحدت است که ما را حول یک محور قرار داده است که آن چیزی جز ایرانمان نیست.
درویشی در پایان بیان کرد: سرزمین ما سرزمین عهد و پیمان است؛ خاکی که برای آن خونهای پاک و مقدسی ریخته شده و امروز با هم بودن ما برای تازه کردن این پیمان با آرمان شهدای عزیزمان است.
