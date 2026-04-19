۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

دستگیری عاملان قتل شهید «امیرعلی لطیفی» در رشت

رشت- روابط عمومی سپاه قدس گیلان از دستگیری ۲ نفر از عاملان قتل شهید بسیجی امدادگر «امیرعلی لطیفی» در اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی ماه توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه قدس گیلان از دستگیری عاملان قتل یکی از شهدای اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی ماه در رشت خبردادو گفت:بر اساس اقدامات اطلاعاتی که توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان انجام شد، ۲نفر از عاملین قتل بسیجی امدادگر شهید امیرعلی لطیفی دستگیر شدند.

افراد دستگیر شده در اعترافات خود به وارد آوردن ضربات متعدد چاقو و قمه به بدن این شهید بسیجی اقرار کردند و برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی شدند.

گفتنی است شهید امیرعلی لطیفی از شهدای بسیجی به دست مزدوران تروریست آمریکایی صهیونی در کودتای ۱۹و۱۸ دی ماه به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.

