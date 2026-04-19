ایجاد یک طرح گاوداری در شهرستان «معمولان»

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کاظمی عصر امروز یکشنبه در حاشیه جلسه بررسی مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاری صنایع شیر ایران در طرح گاوداری معمولان، اظهار داشت: حدود دو همت سرمایه‌گذاری با احداث دامداری هزار رأسی معمولان در این شهرستان صورت می‌گیرد.

وی گفت: این طرح از طریق پیگیری با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و پس از آن در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان به تفاهم‌نامه تبدیل و در راستای پیگیری روند اجرای این طرح، امروز با دستور استاندار لرستان جلسه‌ای با حضور مسئولان صندوق بازنشستگی کشور، صنایع شیر ایران و مدیران مرتبط در استان تشکیل شد.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: باتوجه‌به اینکه باید مطالعات بیشتری در خصوص احداث این پروژه انجام بگیرد، طبق تأکید استاندار لرستان ظرف ۴۸ ساعت مدیران دستگاه‌های اجرایی به همراه صنایع شیر و صندوق بازنشستگی کشور نسبت به ارزیابی مناطق مختلف در حوزه شهرستان معمولان و تهیه زمین مناسب برای احداث این پروژه، اقدام کنند.

کاظمی، گفت: این طرح به مطالبه جدی مردم در شهرستان معمولان تبدیل شده و انتظار می‌رود با تأکید استاندار، ظرف هفته جاری تصمیمات نهایی برای اجرایی‌کردن این پروژه اعلام و ابلاغ شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده این پروژه حدود دو همت است و در صورت تعیین مکان مناسب طبق اعلام سرمایه‌گذاران در کمتر از یک سال به نتیجه خواهد رسید.