بیش از ۶۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در خوزستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: طرح سراسری شهید سردار تنگسیری با هدف مبارزه با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی به مدت یک هفته پس از هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و تشکیل تیم‌های تلفیقی مشترک با بازدید میدانی از سطح بازار و انبارهای محل دپو در سطح استان خوزستان اجرا شد.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی در بازدید از انبارهای احتکار کالا و خودروهای توقیفی، موفق به کشف مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق فاقد مدارک قانونی شدند. این اقلام شامل ۲۴ تُن برنج (عنبربو و پاکستانی)، دو تُن روغن خوراکی، دو هزار و ۱۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی، ۹ هزار و ۳۲۰ کیلوگرم آرد و ۸۰۰ لیتر گازوئیل است.

فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه در اجرای این طرح دو دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق توقیف شده است، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف و احتکار شده را بالغ بر ۶۰ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

سردار میرفیضی خاطرنشان کرد: در این رابطه ۶ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.