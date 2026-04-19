کرمی: ۶ دانشمند استان سمنان زن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سمیرا کرمی شامگاه یکشنبه در آیین تجلیل از جمعی از دختران سرآمد استان سمنان همزمان با سالروز میلاد حضرت معصومه (س) و گرامیداشت روز دختر در حسینیه شجره طیبه ادارهکل آموزش و پرورش بیان داشت: همه بانوان ما در هر عرصه و نقشی که فعالیت میکنند، ارزشمند و اثرگذارند؛ اما امکان تقدیر از همه آنان وجود ندارد و بر همین اساس تلاش شد از گروهی از دختران آیندهساز استان قدردانی شود.
وی با اشاره به نقش فعال دختران و بانوان در برنامههای اجتماعی اخیر گفت: در شبهای اقتدار شاهد بیشترین حضور از سوی بانوان و دختران هستیم و ضروری است که به این قشر توجه بیشتری شود.
استاندار سمنان به ظرفیت بالای استان در تربیت نیروهای علمی و متخصص اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شش زن دانشمند استان در دانشگاه سمنان در حال فعالیت هستند که نشان میدهد باید زمینه برای نقشآفرینی دختران دانشآموز در مناصب و عرصههای علمی و مدیریتی بیش از گذشته فراهم شود.
