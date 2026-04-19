۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

کرمی: ۶ دانشمند استان سمنان زن هستند

کرمی: ۶ دانشمند استان سمنان زن هستند

سمنان- مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری سمنان با اشاره به افتخارات زنان استان گفت: شش دانشمند امروز استان از جامعه زنان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سمیرا کرمی شامگاه یکشنبه در آیین تجلیل از جمعی از دختران سرآمد استان سمنان هم‌زمان با سالروز میلاد حضرت معصومه (س) و گرامی‌داشت روز دختر در حسینیه شجره طیبه اداره‌کل آموزش‌ و پرورش بیان داشت: همه بانوان ما در هر عرصه و نقشی که فعالیت می‌کنند، ارزشمند و اثرگذارند؛ اما امکان تقدیر از همه آنان وجود ندارد و بر همین اساس تلاش شد از گروهی از دختران آینده‌ساز استان قدردانی شود.

وی با اشاره به نقش فعال دختران و بانوان در برنامه‌های اجتماعی اخیر گفت: در شب‌های اقتدار شاهد بیشترین حضور از سوی بانوان و دختران هستیم و ضروری است که به این قشر توجه بیشتری شود.

استاندار سمنان به ظرفیت بالای استان در تربیت نیروهای علمی و متخصص اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شش زن دانشمند استان در دانشگاه سمنان در حال فعالیت هستند که نشان می‌دهد باید زمینه برای نقش‌آفرینی دختران دانش‌آموز در مناصب و عرصه‌های علمی و مدیریتی بیش از گذشته فراهم شود.

کد مطلب 6805513

