زادبر: تثبیت پیروزی نیازمند ماندن در میدان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زادبر شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم فومن با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران، اظهار کرد: آمریکا و اسرائیل با تمام توان وارد میدان شده‌اند، اما مردم ایران با ابرقدرت‌ها جنگیدند و ایستادگی کردند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای دانش‌آموز و دانشجو، افزود: مردم ما با پیشرفته‌ترین ارتش تاریخ بشر توانسته است بجنگد قدرت ما الله اکبر است.

زادبر ادامه داد: دشمن رهبرمان، فرماندهان، مردم مدرسه، ماهواره‌های هواشناسی ما در ارومیه و داروخانه‌ها و مراکز تأمین شیرخشک در همدان را هدف قرار داد اما این مردم پای انقلاب ماندند و میدان را خالی نکردند.

این پژوهشگر تاریخ معاصر با اشاره به حضور نیروی زمینی دشمن در مرزها، تصریح کرد: نیروهای مسلح ما آماده هستند، اما حضور شما مردم در میدان، فارغ از شهر بزرگ و کوچک، رمز پیروزی است. رهبر انقلاب در تمام پیام‌های خود بر این نکته تأکید کرده‌اند.

زادبر با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی به مردم، خاطرنشان کرد: از شهدا یاد بگیرید. کسانی که به مردم خدمت نمی‌کنند، بیت‌المال را هدر می‌دهند لذا باید سرعت خدمات را افزایش دهیم و اقتصاد را درست کنیم. در شرایط جنگی، فقط جهاد با جان نیست، جهاد اقتصادی و خدمت‌رسانی نیز واجب است.

وی با اشاره به حضور گروه‌های جهادی در ایام کرونا، گفت: امروز نیز گروه‌های جهادی باید به میدان بیایند. در شرایط جنگ اقتصادی، همه باید پای کار باشند. پرستاران و کادر درمان فرار نکردند و پای کار ایستادند.

استاد دانشگاه با اشاره به حضور مردم در میدان و پیاده روی افزود: در این پیاده‌روی عظیم تمدنی، مردم عراق، یمن، لبنان، پاکستان و افغانستان در کنار شما ایستادند، در حالی که برخی سلطنت‌طلب‌ها مقابل شما رقصیدند. این معجزه است.