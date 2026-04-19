۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

مالزی: کشورهای غربی به بازار انرژی روسیه برگشته‌اند

نخست‌وزیر مالزی گفت در نتیجه تنش ژئوپلیتیک مرتبط با ایران، کشورهای غربی به بازار انرژی روسیه برگشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی گفت: تنش‌های ژئوپلیتیکی مرتبط با ایران، آمریکا و اروپا به‌طور مستقیم بر بخش‌های حمل‌ونقل و سوخت جهانی تأثیر گذاشته است.

وی افزود: شرکت نفت و گاز دولتی این کشور در حال بررسی امکان خرید نفت روسیه است.

نخست‌وزیر مالزی خاطرنشان کرد: کشورهای غربی که پیش‌تر علیه مسکو تحریم وضع کرده بودند، اکنون به‌دلیل فشارهای اقتصادی دوباره به بازار انرژی روسیه بازگشته‌اند.

نخست وزیر مالزی روز گذشته نیز در یک نشست محلی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران انتقاد کرده و با مردم و رهبری ایران ابراز همدردی کرده بود.

