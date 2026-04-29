به گزارش خبرگزاری مهر، آرماندو مِما، عضو حزب «ائتلاف آزادی» فنلاند در مصاحبه‌ای با ریانووستی گفت: تحریم‌های اتحادیه اروپا به حل‌وفصل درگیری در اوکراین کمکی نخواهد کرد.

وی افزود که تحریم‌های اعمال‌شده از سوی اتحادیه اروپا تنها باعث افزایش تنش میان روسیه و اروپا خواهد شد.

اتحادیه اروپا اخیرا تحریم های جدیدی را علیه روسیه اعمال کرد. کارشناسان معتقدند که تحریم های ضدروسی اثری بومرنگی دارند و بیشتر از آنکه مسکو را تحت تاثیر قرار دهند به تورم و افزایش فشار بر مردم اروپا می شوند.

وابستگی کشورهای اروپایی به واردات انرژی ارزان از روسیه موجب کاهش رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای اروپایی از زمان شروع جنگ اوکراین شده است.