۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۳

سیاستمدار فنلاندی: تحریم‌های اروپا به حل‌ درگیری اوکراین کمکی نمی‌کند

یک سیاستمدار فنلاندی هشدار داد که تحریم های ضدروسی اروپا به پایان جنگ اوکراین کمکی نکرده و تنها به تشدید تنش ها منجر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرماندو مِما، عضو حزب «ائتلاف آزادی» فنلاند در مصاحبه‌ای با ریانووستی گفت: تحریم‌های اتحادیه اروپا به حل‌وفصل درگیری در اوکراین کمکی نخواهد کرد.

وی افزود که تحریم‌های اعمال‌شده از سوی اتحادیه اروپا تنها باعث افزایش تنش میان روسیه و اروپا خواهد شد.

اتحادیه اروپا اخیرا تحریم های جدیدی را علیه روسیه اعمال کرد. کارشناسان معتقدند که تحریم های ضدروسی اثری بومرنگی دارند و بیشتر از آنکه مسکو را تحت تاثیر قرار دهند به تورم و افزایش فشار بر مردم اروپا می شوند.

وابستگی کشورهای اروپایی به واردات انرژی ارزان از روسیه موجب کاهش رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای اروپایی از زمان شروع جنگ اوکراین شده است.

    • IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      اوكراين اسم رمز و قرار نيست چيزي اونجا حل بشه يك گروه بزرگ بي حساب كتاب اونجا هست كه به اسم كمك يك ارتش بزرگ رو آبديده ميكنند روسيه هم دستش تو يك كاسست

