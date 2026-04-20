سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای مطلوب حوزه باغداری و تولید میوههای فصلی در سطح استان، اظهار کرد: بر اساس برآوردها و ارزیابیهای دقیق صورت گرفته توسط کارشناسان کشاورزی، پیشبینی میشود در سال جاری بالغ بر سههزار تن محصول گوجهسبز در باغات استان کرمانشاه تولید و روانه بازارهای مصرف شود.
وی در ادامه با بیان اینکه گوجهسبز یکی از جذابترین، پرطرفدارترین و اقتصادیترین محصولات باغی نوبرانه در استان کرمانشاه به شمار میرود، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی مستعد، در حال حاضر حدود ۳۱۰ هکتار از اراضی باغی و حاصلخیز استان به کشت و پرورش درختان گوجهسبز اختصاص یافته است که باردهی بسیار مطلوبی دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تشریح پراکندگی جغرافیایی کشت این محصول در استان، تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد که قطبهای اصلی تولید و بیشترین سطح زیر کشت باغات گوجهسبز استان، به ترتیب در شهرستانهای سرپلذهاب، دالاهو و کرمانشاه واقع شده است که نقش بسزایی در اقتصاد باغداران این مناطق ایفا میکنند.
کریمی در خصوص نوع و کیفیت محصول تولیدی استان نیز خاطرنشان کرد: رقم غالب گوجهسبز کشت شده در مزارع و باغات استان کرمانشاه از نوع مرغوب، درشت و بازارپسند «برغان» است که به دلیل طعم مطبوع و کیفیت بالا، همواره مورد توجه ویژه خریداران قرار دارد.
وی با اشاره به تقویم زمانی برداشت این محصول نوبرانه بیان داشت: با توجه به تنوع آب و هوایی و چهارفصل بودن استان، عملیات برداشت گوجهسبز ابتدا از نیمه فروردینماه در مناطق گرمسیر استان آغاز میشود و با تغییرات دمایی، روند برداشت آن به تدریج تا اواخر خردادماه در باغات مناطق سردسیر استان ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به بازار هدف و روند عرضه این محصول، یادآور شد: گوجهسبز تولیدی استان کرمانشاه عمدتاً به صورت محصول نوبرانه بستهبندی شده و برای فروش به بازار پایتخت (تهران) و سایر مراکز استانهای همجوار ارسال و عرضه میگردد و البته بخشی از این تولیدات باکیفیت نیز برای تأمین نیاز بازار محلی، در داخل خود استان به فروش رسیده و مصرف میشود.
