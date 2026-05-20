کریمی: ۷ هزار تن عسل در استان کرمانشاه تولید شد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر بخش تولیدات دامی استان اظهار کرد: با تلاش و همت زنبورداران سختکوش، استان کرمانشاه موفق شده است جایگاه منحصربهفردی را در بخش صنایع غذایی به دست آورد و هماکنون به عنوان پنجمین تولیدکننده بزرگ عسل در سطح کشور شناخته میشود.
وی با تشریح کارنامه تولیدی سال جاری ابراز داشت: بر اساس آخرین ارزیابیها و آمارهای ثبتی، میزان کل تولید عسل در پهنه جغرافیایی استان به رقم چشمگیر ۷ هزار و ۲۷۷ تن رسیده است که این حجم تولید، نقش مهمی در تامین نیاز بازار داخلی و رونق بخش کشاورزی منطقه ایفا میکند.
فعالیت بیش از ۳ هزار زنبورستان در سطح استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه به گستردگی زیرساختهای این صنعت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۱۱۷ زنبورستان فعال در نقاط مختلف استان مستقر هستند که زنجیره اشتغال زایی مناسبی را برای جوانان بومی و فعالان این حوزه در اقلیمهای مختلف فراهم آوردهاند.
کریمی در خصوص قطبهای اصلی تولید این محصول متمایز تصریح کرد: در میان مناطق مختلف، شهرستان صحنه با بیشترین میزان برداشت، رتبه نخست و بالاترین سهم تولید عسل استان را به خود اختصاص داده است و پس از آن، شهرستان کنگاور در رتبه بعدی قرار دارد و سهم مهمی را در این کارنامه ایفا میکند.
جایگاه ممتاز عسل کرمانشاه از نظر کیفیت
وی با اشاره به فرارسیدن ۳۰ اردیبهشتماه که در تقویم به نام روز جهانی زنبور عسل نامگذاری شده است، خاطرنشان کرد: این مناسبت فرصت مغتنمی برای تبیین پتانسیلهای پنهان منطقه است؛ چرا که شرایط کوهستانی، وجود منابع طبیعی غنی، مراتع بکر و تنوع آبوهوایی سبب شده تا عسل تولیدی کرمانشاه از مرغوبیت و کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: این ویژگیهای اقلیمی برجسته، بستر مناسبی را برای توسعه بیشتر صنعت زنبورداری و سرمایهگذاریهای جدید فراهم کرده است و ما برنامههای حمایتی ویژهای را برای ارتقای زنجیره ارزش این محصول ارزشمند در دستور کار داریم.
