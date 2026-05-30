آغاز برداشت انگور یاقوتی در باغات کرمانشاه

رحمان فیضقربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شروع فصل چینش محصولات نوبرانه باغی در مناطق غربی و گرمسیری استان اظهار کرد: عملیات برداشت انگور یاقوتی از سطح باغات مدرن و سنتی استان کرمانشاه رسماً آغاز شده است و بر اساس ارزیابیهای کارشناسی، این فرآیند برداشت و عرضه به بازار تا یک ماه آینده در منطقه تداوم خواهد داشت.
وی با تبیین آمار و پیشبینیهای تولیدی این محصول ارزشمند کشاورزی افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و خدمات حمایتی ارائه شده به باغداران، پیشبینی میشود که حجم تولید انگور یاقوتی استان در سال زراعی جاری به ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن برسد که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و افزایش درآمد اقتصادی بهرهبرداران دارد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با معرفی قطب اصلی تولید این محصول نوبرانه تصریح کرد: شهرستان مرزی قصرشیرین با توجه به شرایط اقلیمی خاص و اراضی مستعد، بیشترین سهم تولید و سطح زیرکشت انگور یاقوتی را در کل استان به خود اختصاص داده است؛ به طوری که در حال حاضر یکهزار و ۸۹۵ هکتار باغ انگور یاقوتی بارور و در دست کاشت در این شهرستان وجود دارد.
فیضقربانی با اشاره به توسعه جغرافیایی کشت این محصول در سایر زونهای گرمسیری استان یادآور شد: تولید این محصول پرطرفدار در دیگر شهرستانهای غربی نیز با جدیت جریان دارد، بهگونهای که هماکنون شهرستان سرپلذهاب با یکهزار و ۵۰ هکتار و شهرستان گیلانغرب با ۴۰۲ هکتار، در رتبههای بعدی اراضی اختصاصیافته به کشت و پرورش انگور یاقوتی در استان کرمانشاه قرار دارند.
نظر شما