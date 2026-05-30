۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹

آغاز برداشت انگور یاقوتی در باغات کرمانشاه

کرمانشاه - مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از آغاز عملیات برداشت انگور یاقوتی به عنوان نخستین محصول نوبرانه باغی در استان خبر داد.

رحمان فیض‌قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شروع فصل چینش محصولات نوبرانه باغی در مناطق غربی و گرمسیری استان اظهار کرد: عملیات برداشت انگور یاقوتی از سطح باغات مدرن و سنتی استان کرمانشاه رسماً آغاز شده است و بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، این فرآیند برداشت و عرضه به بازار تا یک ماه آینده در منطقه تداوم خواهد داشت.

وی با تبیین آمار و پیش‌بینی‌های تولیدی این محصول ارزشمند کشاورزی افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و خدمات حمایتی ارائه شده به باغداران، پیش‌بینی می‌شود که حجم تولید انگور یاقوتی استان در سال زراعی جاری به ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن برسد که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و افزایش درآمد اقتصادی بهره‌برداران دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با معرفی قطب اصلی تولید این محصول نوبرانه تصریح کرد: شهرستان مرزی قصرشیرین با توجه به شرایط اقلیمی خاص و اراضی مستعد، بیشترین سهم تولید و سطح زیرکشت انگور یاقوتی را در کل استان به خود اختصاص داده است؛ به طوری که در حال حاضر یک‌هزار و ۸۹۵ هکتار باغ انگور یاقوتی بارور و در دست کاشت در این شهرستان وجود دارد.

فیض‌قربانی با اشاره به توسعه جغرافیایی کشت این محصول در سایر زون‌های گرمسیری استان یادآور شد: تولید این محصول پرطرفدار در دیگر شهرستان‌های غربی نیز با جدیت جریان دارد، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون شهرستان سرپل‌ذهاب با یک‌هزار و ۵۰ هکتار و شهرستان گیلانغرب با ۴۰۲ هکتار، در رتبه‌های بعدی اراضی اختصاص‌یافته به کشت و پرورش انگور یاقوتی در استان کرمانشاه قرار دارند.

