اعلام آمادگی ۸۰ هیئت مذهبی برای تحول در فصل نوی انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه این تشکل ها آمده است:

داغ فراق و شهادت مظلومانه قائد عظیم آتشی برجان امت اسلامی افکند که جز با تداوم پرصلابت راه آن عزیز تسکین نخواهد یافت. خون پاک آن شهید والامقام که به دست شقی ترین آحاد بشر بر زمین ریخت، نه تنها حرکت این است و بلکه خیزشی عظیم در سراسر ایران اسلامی برانگیخت؛ خیزشی که سرآغاز فصلی نوین در تا در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود. ما فرزندان معنوی آن شهید عزیز، مهد می بندیم که تا پای جان در مسیر تحقق آرمان های الهی بایستیم.

ما امضا کنندگان این نامه جمعی از مدیران تشکل های شاخص و هیئات اجتماعی هستیم که با هدایت های داهیانه امام شهیدمان در طول بیش از دو دهه در سراسر کشور روییده و بالیده اند. از آنجا که حضر تعالی از دیرباز با این مجموعه ها آشنا بوده و خود از راهبران این حرکتهای اصیل بوده اید برخود لازم دانستیم رسالت و رویکرد این مجموعه ها را به اختصار بازخوانی کنیم.

هیئت های اجتماعی کشور مجموعه هایی پویا هستند که با تکیه بر اقیانوس بی کران محبت و معارف اهل بیت (علیهم السلام) ظرفیت عظیمی را در عرصه فرهنگی آزاد کرده اند. این مجموعه ها با ورود به میدان های گوناگون تربیتی جهادی رسانه ای و هنری با خلاقیت و نوآوری به حل مسائل جامعه می پردازند. هیئات ،اجتماعی، تنها به برگزاری آیین های معنوی بسنده نکرده بلکه با رویکرد مهندسی فرهنگی حل معضلات اجتماع را پیگیری می کنند.

این تمرکز مشترک بر میادین و شرایط بحرانی کشور مانع از گردهمایی این تشکل ها شد. لذا در اولین فرصت با همراهی سازمان تبلیغات اسلامی این جمع فرهیخته گرد هم آمدند تا با هم گرایی بیشتر و دقیق تر مقدمات حرکت هم افزا در استفاده موثرتر را از حضور اجتماعی بی نظیر مرد فراهم شود و تجربه انباشته شده در این عرصه، ظرفیتی شود که در خدمت افق های بلندتر و نیز ادامه این غلبه اجتماعی انقلاب قرار گیرد.

هیئات اجتماعی «تشکل های گام دوم انقلاب» هستند و رسالت خویش را در پاسداری از عرصه های تمدنی و تحقق منویات امامین انقلاب تعریف کرده اند. بخش قابل توجهی ازتوان و وقت این مجموعه ها در هنگامه بعثت ،مردم صرف داره و توسعه میادین سراسر کشور شده است؛ میادینی که به مثابه فضاهای زنده انبعاث مردمی ستر مناسبی برای تعم هنگ دینی و انقلابی و شبکه اجتماعی فراهم آورده اند.

ما عمیقا براین باوریم که دوره زعامت و هدایت شما فصل نوینی است که در آن دستاوردها وقدم هایی برجسته ۷ سال گذشته تثبیت شده و روزافزون خواهد رسید. رجاء واثق داریم که بانگاه رف نگرانه حضر تعالی، نقاط ضعف گذشته، به ویژه) نهادسازی های کم اثر، دیوان سالاری محل جریان های فرهنگی اصیل و هر رویه ای که با روح پویای انقلاب اسلامی در تعارض است. دگرگون شده و انقلاب اسلامی باشتابی بیشتر وارد مرحله «جامعه سازی و تمدن سازی نوین خود خواهد بود.



این تشکلها از مرحله کنشگری صرف فرهنگی فراتر رفته و دقیقا در قامت «حلقه های میانی» - که همواره مورد تأکید رهبر شهیدمان نقش آفرینی می کنند آنان به مثابه چشمان بینای انقلاب، رسالت پیشران بودن و راهبری عرصه فرهنگی را بر دوش کشیده و ترجم مطالبه گری دغدغه های جامعه دینی از مسئولان را در میدان های مختلف برافراشته اند.

ما فرزندان شما در هیئات و تشکل های دینی امضا کننده با تمام توان و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های انسانی و مادی که در سایه سار انقلاب اسلامی به دست آمده است خود را وقف تام و تمام اهداف والای قائد عظیم الشان شهیدمان و همچنین اوامر مطاع حضرتعالی می دانیم و برای هرگونه جان فشانی در این مسیر مقدس مهیا و آماده ایم.