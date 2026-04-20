حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: واحدهای دانش‌بنیان آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی از کمک‌های بلاعوض بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به نقش واحدهای تولیدی در حفظ اشتغال و پایداری اقتصادی، بر لزوم اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای کاهش مشکلات فعالان صنعتی تأکید کرد.

این مسئول اضافه کرد: پرونده واحدهای تولیدی آسیب دیده به صورت موردی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران بررسی و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی می شود.