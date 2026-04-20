  1. استانها
  2. تهران
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

تاکیداستانداری تهران بررسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده ازجنگ

تهران-مقام‌های استانداری تهران در نشستی با نمایندگان واحدهای صنعتی، چالش‌های تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و موانع اداری بنگاه‌های آسیب‌دیده از «جنگ تحمیلی» را بررسی کرده‌اند.

حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: واحدهای دانش‌بنیان آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی از کمک‌های بلاعوض بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به نقش واحدهای تولیدی در حفظ اشتغال و پایداری اقتصادی، بر لزوم اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای کاهش مشکلات فعالان صنعتی تأکید کرد.

این مسئول اضافه کرد: پرونده واحدهای تولیدی آسیب دیده به صورت موردی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران بررسی و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی می شود.

کد مطلب 6805809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها