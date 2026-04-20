به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به نمایندگی از فرمانده کل ارتش در ادامه برنامه دیدار و سرکشی از خانوادههای معظم شهدا، با حضور در جمع خانواده شهید ناوبانیکم عماد هرمزی، خبر شناسایی و بازگشت پیکر پاک این شهید سرافراز را به آنان اعلام کرد.
وی در این دیدار ضمن تبریک و تسلیت شهادت این دریادل نیروی دریایی ارتش، از صبر و استقامت خانواده شهید تجلیل کرد و گفت: صبر و بردباری خانوادههای معظم شهدا، جلوهای از ایمان و استقامت ملت ایران در مسیر دفاع از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش همچنین بازگشت پیکر مطهر این شهید را مهر تأییدی بر حقانیت راه مقاومت و سندی زنده از جنایات دشمنان قسمخورده ملت ایران دانست و افزود: یاد و نام شهیدان همواره الهامبخش ملت ایران در مسیر عزت، استقلال و پاسداری از میهن اسلامی خواهد بود.
شهید ناوبانیکم «عماد هرمزی» از دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در جریان جنگ تحمیلی رمضان و در پی حمله ددمنشانه ائتلاف آمریکایی ـ صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در شمار جاویدالاثران این حادثه باقی مانده بود.
بر اساس این گزارش، پیکر پاک این شهید والامقام پس از انجام عملیات تفحص در مناطق عملیاتی و انجام آزمایشهای تخصصی DNA شناسایی و هویت وی به طور قطعی تأیید شد.
اکنون پس از حدود ۵۰ روز چشمانتظاری، پیکر مطهر این شهید سرافراز به آغوش خانواده و زادگاهش بازخواهد گشت.
زمان و جزئیات مراسم استقبال و تشییع پیکر مطهر این شهید نیروی دریایی ارتش متعاقباً از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد برگزاری مراسم شهرستان نوشهر اعلام خواهد شد.
