  1. استانها
  2. یزد
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

مدیران ارشد استان یزد در ۱۱ میدان اصلی شهر حاضر می‌شوند

یزد - مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری یزد از برنامه‌ریزی برای پاسخگویی رو در روی مسئولان به مطالبات مردمی خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اعتمادیان با بیان اینکه حضور حماسی مردم در خیابان‌های و میادین شهر مسئولیت ما را برای خدمت‌رسانی صادقانه دوچندان می‌کند، گفت: به همین منظور و به دستور استاندار در راستای تحقق شعار دولت پای کار مردم طرح پاسخگویی مستقیم در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مدیران کل و مسئولان ارشد استانی با حضور در ۱۱ میدان اصلی سطح شهر به صورت چهره به چهره با مردم گفت‌وگو خواهند کرد.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری یزد هدف از این اقدام را شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌ها، انتقادات و پیشنهادات شهروندانی دانست که در این شب‌های حساس سنگر حمایت از نظام را خالی نکرده‌اند.

اعتمادیان خاطرنشان کرد: این برنامه همزمان با تجمعات شبانه مردم در میادین شهر انجام می‌شود تا در کنار شور حماسی شعور خدمت‌رسانی نیز تجلی یابد.

وی تاکید کرد: این طرح در ۱۱ نقطه استراتژیک شهر یزد که کانون تجمع مردم در حمایت از جبهه مقاومت و رزمندگان اسلام است اجرا خواهد شد.

اعتمادیان همچنین یادآور شد که دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری به‌طور دقیق بر روند پاسخگویی مدیران در این میادین نظارت خواهد داشت تا هیچ خواسته‌ای بی‌پاسخ نماند.

کد مطلب 6806083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها