به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اعتمادیان با بیان اینکه حضور حماسی مردم در خیابان‌های و میادین شهر مسئولیت ما را برای خدمت‌رسانی صادقانه دوچندان می‌کند، گفت: به همین منظور و به دستور استاندار در راستای تحقق شعار دولت پای کار مردم طرح پاسخگویی مستقیم در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مدیران کل و مسئولان ارشد استانی با حضور در ۱۱ میدان اصلی سطح شهر به صورت چهره به چهره با مردم گفت‌وگو خواهند کرد.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری یزد هدف از این اقدام را شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌ها، انتقادات و پیشنهادات شهروندانی دانست که در این شب‌های حساس سنگر حمایت از نظام را خالی نکرده‌اند.

اعتمادیان خاطرنشان کرد: این برنامه همزمان با تجمعات شبانه مردم در میادین شهر انجام می‌شود تا در کنار شور حماسی شعور خدمت‌رسانی نیز تجلی یابد.

وی تاکید کرد: این طرح در ۱۱ نقطه استراتژیک شهر یزد که کانون تجمع مردم در حمایت از جبهه مقاومت و رزمندگان اسلام است اجرا خواهد شد.

اعتمادیان همچنین یادآور شد که دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری به‌طور دقیق بر روند پاسخگویی مدیران در این میادین نظارت خواهد داشت تا هیچ خواسته‌ای بی‌پاسخ نماند.