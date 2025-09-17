اعضای ستاد انتخابات استان یزد معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست ستاد انتخابات استان یزد برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، به ریاست محمدرضا بابایی استاندار یزد و با حضور اعضای این ستاد در محل استانداری برگزار شد.
این نشست با هدف برنامهریزی و ایجاد هماهنگیهای اولیه برای برگزاری انتخاباتی سالم، امن، قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم در خردادماه سال آینده تشکیل شد.
استاندار یزد در این نشست با اشاره به اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بهعنوان نماد مردمسالاری دینی و مشارکت اجتماعی، تأکید کرد: وظیفه همه دستاندرکاران برگزاری انتخابات، فراهمسازی بسترهای قانونی و اجرایی لازم برای تحقق مشارکت گسترده مردم است و در این مسیر رعایت اصل بیطرفی و حرکت دقیق بر مدار قانون، خط قرمز دستگاه اجرایی خواهد بود.
وی با بیان اینکه فراهمسازی همه زیرساختها از هماکنون باید در دستور کار فرمانداران، بخشداران و کمیتههای اجرایی قرار گیرد، اظهار داشت: انتخابات پیشرو باید بهگونهای برگزار شود که علاوه بر سلامت و امنیت، زمینهساز خلق حماسهای دیگر در تاریخ مشارکت سیاسی مردم استان یزد باشد.
در ادامه بهمنظور آغاز رسمی فعالیت ستاد انتخابات استان، محمدرضا بابایی با صدور احکام جداگانه، اعضای ستاد انتخابات یزد را معرفی کرد. بر اساس این احکام، مسئولیت کمیتههای تخصصی ستاد انتخابات استان به شرح زیر تعیین شد:
۱. اسماعیل دهستانی (معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار) – رئیس ستاد انتخابات استان
۲. محمدعلی شاهحسینی (معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار) – رئیس کمیته مالی و پشتیبانی
۳. مصطفی سالاری (مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری) – دبیر ستاد و رئیس کمیته سیاسی
۴. محمدسجاد کلمبو (معاون مدیرکل حوزه استاندار، روابط عمومی و امور بینالملل) – رئیس کمیته اطلاعرسانی
۵. علیرضا باقری (مدیرکل حراست) – رئیس کمیته استعلامات و حراست
۶. مصطفی اعتمادیان (مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی) – رئیس کمیته بازرسی و حقوقی
۷. مرتضی صابری اناری (مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت) – رئیس کمیته فناوری اطلاعات
۸. سعید رستگاری (مدیرکل امور امنیتی و انتظامی) – رئیس کمیته امنیتی و انتظامی
۹. محمدباقر سرمیلی (معاون مدیرکل امور سیاسی) – رئیس کمیته آموزش
۱۰. محمدحسین قانعیان (مدیرکل اداری و مالی) – عضو ستاد
۱۱. مهدی مصدق (مدیرکل ثبت احوال استان) – عضو ستاد
استاندار یزد در این احکام، بار دیگر بر لزوم برنامهریزی دقیق، رعایت اصل بیطرفی، امانتداری، شفافیت و قانونمداری تأکید کرده و مأموریت اصلی ستاد را فراهمسازی شرایط برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات خردادماه سال آینده دانست.
بر اساس مصوبات این نشست، کمیتههای تخصصی ستاد انتخابات استان موظف شدند با برگزاری نشستهای منظم و پیگیری مستمر، اقدامات لازم را طبق جدول زمانبندی وزارت کشور به انجام رسانند، همچنین هماهنگی با فرمانداریها و بخشداریها بهمنظور یکپارچهسازی فعالیتها در دستور کار قرار گرفت.
استاندار یزد در پایان این نشست خاطرنشان کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فرصتی ارزشمند برای تجلی اراده عمومی و مشارکت مردم در مدیریت محلی است و انتظار میرود همه دستگاهها با نگاه ملی، روحیه خدمتگزاری و پرهیز از هرگونه جانبداری سیاسی، شرایط برگزاری انتخاباتی شکوهمند، سالم و امن را در استان یزد فراهم سازند.
