پیوند فرهنگ رضوی با جریان ملی ترویج کتابخوانی در دهه کرامت

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز دهه کرامت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با افزودن مجموعه‌ای از کتاب‌های مرتبط با فرهنگ رضوی به فهرست رسمی «جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان»، پیوند تازه‌ای میان آموزه‌های دینی و جریان ملی ترویج کتابخوانی ایجاد کرد.

اداره کل مجامع و صنوف فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رویکردی تحلیلی و مسئله‌محور تلاش کرده است در دهه کرامت گامی تازه در هم‌افزایی میان هویت دینی و جریان ترویج کتابخوانی بردارد؛ رویکردی که در ششمین دوره «جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان» نمود یافته است.

این دوره با شعار «آینده‌ات را با کتاب بساز» و با هدف تقویت مهارت‌های گفت‌وگو، تفکر انتقادی و افزایش سرانه مطالعه در میان کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود. امسال برای نخستین‌بار، کتاب‌های مرتبط با فرهنگ رضوی با همکاری بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) در فهرست رسمی آثار منتخب این رویداد قرار گرفته است.

در فهرست جدید کتاب‌های این دوره، آثار متنوعی متناسب با گروه‌های سنی مختلف دیده می‌شود که علاوه بر موضوعاتی همچون هویت ملی، محیط‌زیست، خانواده و مهارت‌های اجتماعی، با محور «فرهنگ رضوی» نیز غنی شده‌اند. از جمله این آثار می‌توان به «بهشت بچه‌ها» اثر منیره‌سادات هاشمی (گروه سنی ۷ تا ۹ سال)، «آشنای غریب» نوشته مهدی محدثی (۱۰ تا ۱۲ سال) و «جزیره گمشده من» اثر مظفر سالاری (۱۶ تا ۱۷ سال) اشاره کرد.

در کنار این آثار، کتاب‌هایی چون «پسر اقیانوس»، «کرمی که عقاب را نجات داد»، «دو گیلاس»، «نامه‌های گاندو»، «قصه‌ی سنگو و شوبانه»، «کابوس‌های خنده‌دار»، «فوتبال در فصل شکار»، «جزیره» و «هستی» نیز بخش اصلی بدنه محتوایی این دوره را تشکیل می‌دهند و نشان‌دهنده نگاه جامع به تربیت فکری نسل آینده هستند.

این سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که تمرکز تنها بر توسعه کمی در حوزه کتابخوانی نیست، بلکه «جهت‌دهی محتوایی» نیز در دستور کار قرار گرفته است. ورود کتاب‌های فرهنگ رضوی بخشی از تلاش برای پیوند میان زیست فرهنگی نسل کودک و نوجوان و الگوهای دینی و هویتی محسوب می‌شود.

باشگاه‌های کتابخوانی به‌عنوان شبکه‌ای مردمی در مدارس، کتابخانه‌ها، مساجد و محلات فعال هستند و می‌توانند نقش مؤثری در انتقال مفاهیم فرهنگی ایفا کنند. بر همین اساس، اداره کل مجامع و صنوف فرهنگی اعلام کرده است که در پایان دهه کرامت، جوایز ویژه‌ای برای مروجان کتابخوانی و باشگاه‌هایی که فعالیت‌های خود را بر کتاب‌های فرهنگ رضوی متمرکز کنند، در نظر گرفته شده است. برگزیدگان این بخش از سفر زیارتی به مشهد مقدس بهره‌مند خواهند شد.

ششمین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی تنها یک رویداد ترویجی نیست؛ بلکه نمونه‌ای از سیاست‌گذاری فرهنگی هدفمند است که با تلفیق «کتاب»، «هویت» و «مشارکت مردمی»، در مسیر تربیت نسلی آگاه، تحلیل‌گر و ریشه‌دار در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی گام برمی‌دارد.