به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک نواب رئیس، اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه، ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵) با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی در خصوص مسائل این وزارتخانه در شرایط جنگ برگزار شد.

حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس با بیان اینکه وزارت تعاون باید وضعیت منسجمی از آمارهای بیمه شدگان و بیکاران داشته باشد، گفت: روند کار شستا باید مورد بررسی و نظارت دقیق قرار گیرد و سرمایه گذاری های آنها شفاف روشن شود. وزارت تعاون باید پیش بینی های لازم برای شرایط مختلف را داشته باشد.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسات در شرایط جنگی، با بیان اینکه یکی از افتخارات دولت در حوزه دارو این بود که ارز این موضوع در داخل و واردات تغییر پیدا نکرد، گفت: لازم است افرادی که هیچ حقوقی از زمان جنگ به بعد ندارند، مورد توجه ویژه قرار گیرند. صندوق بانشستگی نیز نباید از نظر وزارت تعاون مغفول بماند.

وزیر کار: تلاش وزارت کار برای حمایت از کارکنانی که در دوره جنگ بیکار شدند

احمد میدری در این جلسه با اشاره به گستردگی حوزه تعاون در مجلس گفت: ما در حوزه بهداشت و درمان تلاش کردیم بیمارستان های خود را در اختیار مجروحان جنگی قرار دهیم. از سوی دیگر نیمی از داروها را ما تأمین می کنیم. همچنین وزارت تعاون خواهان کاهش قیمت دارو است. شرکت ها حق افزایش قیمت دارو را ندارند و موضوعات این حوزه باید توسط سازمان غذا و دارو پیگیری شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه تمام تلاش ما بر پرداخت حقوق پیش از موعد بود، عنوان کرد: از سوی دیگر تأمین اجتماعی تسهیلات برای خرید کالا به بازنشستگان اعطا کرد. طی هفته جاری سامانه ای را اعلام می کنیم که کسانی که بیکار شده اند اطلاعات خود را اعلام کنند تا بتوانیم به یک بانک اطلاعاتی در این خصوص دست پیدا کنیم.

میدری با اشاره به ۳ شهید در شستا و ۳ شهید در آموزش فنی و حرفه ای گفت: میزان پرداخت بیمه بیکاری در مقطع زمانی فعلی افزایش یافته است. ما در حوزه حمل و نقل تلاش کردیم تا رفت و آمدها به استان های پر رفت و آمد بیش از پیش انجام شود.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه خطوط تولید دارو باید در دوران جنگ فعال تر شود، گفت: وزارت تعاون و وزارت بهداشت و درمان در حوزه های مشترکی که دارند فعالیت خوبی داشتند که جای قدردانی دارد.

عباس پاپی زاده عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت دریافت آمار دقیق بیکاران به واسطه جنگ، عنوان کرد: برخی از این افراد برای بیمه بیکاری ثبت نام نکرده بودند که باید نسبت به آن پیگیری شود.

نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اهمیت حوزه تأمین اجتماعی در این وزارتخانه عنوان کرد: لازم است در شرایط جنگی نسبت به حوزه کارگران ساده توجه بیشتری شود چرا که نسبت به کارگران متخصص به واسطه نیازی که به آنها وجود دارد سخت گیری کمتری می شود.

جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید بر کنترل قیمت دارو و نظارت بر خدمات بیمارستانی تأکید کرد و خواستار رسیدگی به وضعیت واحدهای کسب و کار کوچک شد.

رضا جباری عضو هیأت رئیسه مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه موضوع کالابرگ باید با دقت پیگیری شود، گفت: بخش خصوصی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را به صورت کامل نداشته لذا وزارت کار باید نسبت به این موضوع دقت نظر داشته باشد. وزارت تعاون باید به سمت بهره وری واقعی از طریق مدیران پای کار نظام پیش برود.

عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت کارگران ساختمانی در شرایط جنگی، گفت: لازم است روی نحوه اعطای کالابرگ تجدید نظر شود و سبد ویژه ای برای قشر کم درآمد و دهک های پایین جامعه در نظر گرفته شود.

موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی در ادامه این جلسه با بیان اینکه مدیران وزارت تعاون باید همچون مدیران سایر وزارتخانه ها در شرایط جنگی سر پروژه های خود باشند، گفت: وضعیت کارکنان پتروشیمی ها که به مرخصی اجباری فرستاده شده اند باید از طریق این وزارتخانه پیگیری شود تا معیشت آنها دچار مشکل نشود.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس باید فکری به حال بیکارانی کرد که آمار آن در آینده به دست می آید، گفت: تدبیر جدی از سوی وزارتخانه باید برای این حوزه شود.

صدیف بدری عضو هیأت رئیسه مجلس نیز در ادامه همچون سایر همکاران خود بر ضرورت رسیدگی به وضعیت کارگران بیکار شده و همچنین تأمین مواد اولیه برای صنایع تأکید کرد و گفت: لازم است وزارتخانه برای صنایع خود آمار روزانه از مدیران استانی دریافت کند. از طرف دیگر باید مبلغ کالابرگ بازنگری شود.