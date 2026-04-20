  1. استانها
  2. ایلام
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

آغاز احداث خوابگاه دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ایلام

آغاز احداث خوابگاه دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ایلام

ایلام -  مدیرکل نوسازی مدارس ایلام از آغاز احداث خوابگاه دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حمره عصر دوشنبه در نشست هماهنگی توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: این خوابگاه با ظرفیت ۲۴۰ نفره دانشجویان پسر در محل دانشگاه فرهنگیان شهر ایلام احداث می شود.

وی افزود: این مجتمع مسکونی با زیربنای ۲۶۰۰ متر مربع و با برآورد هزینه اولیه ۶۶ میلیارد تومان، به‌زودی کلنگ‌زنی و وارد فاز ساخت می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس ایلام همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین زمین جهت احداث خوابگاه و ساختمان آموزشی دانشجویان دختر تأکید کرد و گفت: این اداره کل آمادگی کامل دارد تا با همکاری دانشگاه فرهنگیان، زمینه لازم برای توسعه زیرساخت‌های اقامتی و آموزشی دانشجویان دختر را فراهم آورد.

کد مطلب 6806380

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها