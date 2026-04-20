آغاز احداث خوابگاه دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حمره عصر دوشنبه در نشست هماهنگی توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: این خوابگاه با ظرفیت ۲۴۰ نفره دانشجویان پسر در محل دانشگاه فرهنگیان شهر ایلام احداث می شود.

وی افزود: این مجتمع مسکونی با زیربنای ۲۶۰۰ متر مربع و با برآورد هزینه اولیه ۶۶ میلیارد تومان، به‌زودی کلنگ‌زنی و وارد فاز ساخت می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس ایلام همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین زمین جهت احداث خوابگاه و ساختمان آموزشی دانشجویان دختر تأکید کرد و گفت: این اداره کل آمادگی کامل دارد تا با همکاری دانشگاه فرهنگیان، زمینه لازم برای توسعه زیرساخت‌های اقامتی و آموزشی دانشجویان دختر را فراهم آورد.