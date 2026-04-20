مرتس: دلیلی برای مداخله نظامی در کوبا وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان امروز دوشنبه درباره تهدیدهای آمریکا علیه کوبا گفت: کوبا هیچ خطری برای کشورهای ثالث ایجاد نمی‌کند.

صدراعظم آلمان در این خصوص ادامه داد: نمی دانم بر چه اساسی مداخله‌ باید صورت گیرد.

میگل دایازکانل، رئیس جمهور کوبا پیشتر با بیان اینکه احتمال حمله نظامی آمریکا به کوبا وجود دارد، گفت: ما جنگ نمی‌خواهیم، اما وظیفه ما این است که برای جلوگیری از آن آماده باشیم و اگر اجتناب‌ناپذیر شود، باید در آن پیروز شویم. شکی نیست که کوبا ملتی است که قادر به دستیابی به پیروزی است.