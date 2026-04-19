۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۵:۰۸

اسپانیا، مکزیک و برزیل خواستار گفت‌وگوی محترمانه آمریکا با کوبا شدند

اسپانیا، مکزیک و برزیل در بیانیه‌ای مشترک از آمریکا خواستند گفت‌وگویی مبتنی بر احترام با کوبا برقرار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خبرگزاری رویترز گزارش داد که اسپانیا، مکزیک و برزیل در بیانیه‌ای مشترک، از آمریکا خواستند با کوبا وارد گفت‌وگویی «مبتنی بر احترام» شود.

بر اساس این گزارش، این سه کشور بر ضرورت تعامل دیپلماتیک میان واشنگتن و هاوانا تأکید کردند.

این بیانیه یک روز پس از آن صادر می شود که یک هیئت دیپلماتیک آمریکایی به تازگی در هاوانا با مقامات کوبایی دیدار کردند.

این دیدار که پس از نخستین رایزنی مستقیم دولت آمریکا با کوبا از سال ۲۰۱۶ است، در چارچوب «فشار دیپلماتیک جدید» و با هدف ایجاد تغییرات اساسی در اقتصاد و شیوه حکومت کوبا انجام شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره گزارش داد که این دیدار که به گفته یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود، با حضور یک مقام ارشد وزارت خارجه و رائول گیرمو رودریگز کاسترو (نوه رائول کاسترو، رهبر سابق کوبا) برگزار شد، نشان‌دهنده «فشار دیپلماتیک جدید» واشنگتن بر هاوانا است.

این مقام تاکید کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بخشی از هیئت اعزامی نبوده است.

