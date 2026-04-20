حکمرانی هوشمند در مازندران روی ریل اجرا

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قاسمی طوسی عصر دوشنبه در نشست تخصصی بررسی راهکارهای اجرای حکمرانی هوشمند با بیان اینکه بسترهای ارتباطی لازم برای حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند در استان فراهم شده است، گفت: رویکرد اصلی در این مسیر، تسهیل امور مردم از طریق افزایش سرعت خدمات، ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌هاست.

وی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌ها باید در اولویت قرار گیرد، افزود: ایجاد بستر مناسب، امکان ارائه خدمات شفاف و کارآمد را برای دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌کند.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اهمیت بهره‌وری در حکمرانی هوشمند تصریح کرد: مهم‌ترین چالش پیش‌رو، مدیریت و تجمیع داده‌هاست و دستگاه‌ها باید با نگاه مشترک و در مسیر واحد برای یکپارچه‌سازی اطلاعات حرکت کنند.

قاسمی‌طوسی نقش سیاست‌گذاری در فضای مجازی را کلیدی دانست و اظهار داشت: تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، افزایش شفافیت، پاسخگویی، کاهش فساد اداری، توسعه اقتصاد دیجیتال و جلب مشارکت مردم از پایه‌های اصلی این نوع حکمرانی است.

وی همچنین با اشاره به موانع موجود در تبادل داده بین دستگاه‌ها گفت: لازم است با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تدوین رویه‌های مشترک، مشکلات موجود برطرف و زمینه تحقق اهداف کلان در این حوزه فراهم شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مازندران در ادامه، اجرای حکمرانی هوشمند را فرآیندی چندمرحله‌ای دانست و افزود: این فرآیند از مرحله تحلیل و برنامه‌ریزی آغاز شده و پس از طراحی معماری و استانداردها، با ایجاد زیرساخت‌ها، یکپارچه‌سازی داده‌ها و در نهایت مشارکت شهروندان و هوشمندسازی تصمیم‌گیری تکمیل می‌شود.