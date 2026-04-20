۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

مدیران آذربایجان غربی با شناسایی تهدیدات راهکار مقابله ارائه دهند

مدیران آذربایجان غربی با شناسایی تهدیدات راهکار مقابله ارائه دهند

ارومیه- مدیرکل پدافند غیرعامل آذربایجان غربی بر لزوم بازآموزی و انتقال تجربیات توسط مدیران در شرایط جنگی تاکید کرد و خواستار تلاش مدیران در شناسایی تهدیدات، اندیشیدن برای یافتن راهکار سد.

به گزارش خبرگزاری مهر،کوروش مصطفوی عصر دوشنبه در جلسه پدافند غیرعامل شهرستان ماکو مسئولیت‌پذیری مدیران در قبال اجرای مصوبات شورای پدافند غیرعامل را مورد تأکید قرار داد و همچنین از ادارات خدمات‌رسان خواست تا مسیرهای پدافندی متعددی را طراحی و اجرا کنند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان، پایانه مرزی بازرگان را جزو شش نقطه حساس استان در جنگ اخیر برشمرد و از عملکرد خوب آن اداره در ارائه خدمات به مردم در جنگ تحمیلی اخیر قدردانی کرد.

مصطفوی همچنین بر لزوم توجه جدی به موضوع ژنراتور و سوخت در واحدهای تولیدی و همچنین احصا و لیست‌بندی ماشین‌آلات دهیاری‌ها و ادارات و نهاد ها تأکید کرد.

همچنین فرماندار شهرستان ماکو نیز در این جلسه ضمن قدردانی از نیروهای مسلح به خاطر ایثار و تأمین امنیت در دوران جنگ تحمیلی سوم، اظهارکرد: در این آزمون در شهرستان ماکو هیچ کمبودی در زمینه تأمین اقلام اساسی نداشتیم و حتی توانسته‌ایم به عنوان تأمین‌کننده برای سایر شهرهای کشور نیز عمل کنیم.

وی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل،ساخت‌ وسازهای غیر اصولی را یک معضل اساسی در شهرستان دانست و بر ضرورت نصب تابلو و علائم در جاده‌ها و داخل شهر به عنوان مولفه‌ای بازدارنده در برابر حوادث تأکید کرد.

تاجفر بااشاره به اهمیت مقوله رویه مرزنشینی افزود: در صورت عدم توجه به ارتقای زیرساخت‌های گمرک بازرگان، می‌تواند به یک بحران بزرگ تبدیل شود و ورود پدافند غیرعامل به این موضوع را ضروری خواند.

وی هشدار داد: عدم توجه به پدافند غیرعامل منجر به افزایش هزینه‌ها و فرسایش اداری خواهد شد.

