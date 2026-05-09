تاجفر: ماکو مجتمع و شهرک هلال احمر ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر ظهر شنبه در بازدید از بخشهای مختلف اداره جمعیت هلال احمر و درمانگاه این جمعیت، خودگردان بودن این نهاد انسان دوست در عصر حاضر را نشان دهنده تلاش، همت والا و ایثارگونه اعضای آن دانست و گفت: اعضای جوان هلال احمر، چرخ دندههای این مجموعه ارزشی هستند، تمامی شهرستانها باید مجتمع، شهرک و واحدهای هلال احمر داشته باشند، اما ماکو از این نعمت محروم است.
وی با اشاره به جایگاه رفیع امدادگران و داوطلبان هلال احمر، اظهار کرد: هلال احمر در تمامی صحنه ها و عرصههای سخت حضور دارد و در بحرانیترین حالتهای ممکن، روحیهای مضاعف به جامعه تزریق میکند.
تاجفر خود را عضو کوچکی از خانواده بزرگ جمعیت هلال احمر دانست و افزود: جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی در سطح کشور زبانزد عام و خاص است و هلال احمر ماکو نیز به عنوان زیرمجموعهای از این نهاد، از این اعتبار بیبهره نیست.
وی با تاکید بر اینکه هلال احمر با تمامی اقشار جامعه سروکار دارد، خاطرنشان کرد: انتظار داریم اعضای جمعیت هلال احمر در نشستهای مدیریت محلمحور که در روستاها و محلات مختلف ماکو و بازرگان برگزار میشود، حضوری فعال داشته و نسبت به آگاهسازی و ارائه خدمات اهتمام ورزند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد درمانگاه هلال احمر ماکو اشاره کرد و افزود: اخلاقمداری در کنار فضای بهداشتی و مطلوب در درمانگاه هلال احمر باعث شده است که این درمانگاه همواره مقصد اول بیماران سرپایی در شهرستان باشد.
در این بازدید، فرماندار ماکو به همراه رئیس و اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان، از بخشهای امدادی، آموزشی و درمانی این مجموعه دیدن کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خدمات رسانی قرار گرفت.
