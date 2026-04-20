اتابک: صنایع آسیب دیده از جنگ هرچه سریعتر بازسازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک عصر دوشنبه در سفر به چهارمحالوبختیاری در نشست با استاندار و فعالان حوزه فولاد استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بیشترین آسیب ناشی از حملات اخیر متوجه بخش صنعت بوده که این اقدامات مغایر با قوانین بینالمللی است و پیگیریهای لازم در این خصوص در جریان است.
وی با اشاره به محدودیتهای ارزی موجود، افزود: ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه صنایع فولاد و پتروشیمی تامین خواهد شد و در این راستا همکاریهای لازم بین وزارت صمت و وزارت نفت برای تسریع در تامین مواد اولیه پتروشیمیها ادامه دارد.
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به نقش کلیدی تولید در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور گفت: حمایت از طرحهای صنعتی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد و تعریف مشوقهای جدید سرمایهگذاری امری ضروری است.
