معاون وزیر اقتصاد از پارس جنوبی بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،رئیس کل گمرک ایران و هئیت همراه در بدو ورود با استقبال ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر ، مدیر کل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و معاونین ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر روبه‌رو شد.

سپس ضمن دیدار و گفت‌وگوی مستقیم با کارکنان، در نشستی با آنان در جریان مسائل، نیازها و پیشنهادهای آنان قرار گرفت.

همچنین در این نشست مهم‌ترین موضوع‌های مرتبط با تسهیل تجارت، ارتقای زیرساخت‌ها، تسریع در فرآیندهای صادراتی، افزایش شفافیت و هوشمندسازی عملیات گمرکی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل گمرک ایران ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه، بر اهمیت نقش منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در تقویت صادرات غیرنفتی کشور تأکید کرد و دستورهایی برای بهبود روندهای عملیاتی، رفع برخی موانع موجود و توسعه اختیارات گمرک منطقه ویژه صادر کرد.