به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه رضا نیک‌روش، ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه در بازدید از گمرک مرزی شیخ‌صله، بر لزوم تسریع در تکمیل تجهیزات، تقویت نیروی انسانی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی مانند فیبر نوری برای افزایش کارایی و امنیت این گمرک مرزی تأکید کرد.

وی در راستای نظارت مستمر بر عملکرد گمرکات استان و پیگیری روند توسعه زیرساخت‌ها، با حضور در گمرک مرزی شیخ‌صله، وضعیت پروژه‌های در دست اجرای این گمرک از جمله روند تکمیل تجهیزات مورد نیاز برای استقرار رسمی یگان حفاظت گمرک را مورد ارزیابی و پایش دقیق قرار داد.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه در جریان این بازدید، بر اهمیت و ضرورت تقویت نیروی انسانی متخصص در بخش‌های عملیاتی و فنی این گمرک تأکید ورزید و خواستار پیگیری جدی مسئولان برای اتصال کامل گمرک شیخ‌صله به شبکه فیبر نوری شد تا ارتباطات سامانه‌های گمرکی با سرعت و پایداری بیشتری برقرار گردد و از بروز اختلال در خدمت‌رسانی جلوگیری شود.

نیک‌روش همچنین با اشاره به اهمیت تسهیل تجارت، بر لزوم تسریع در راه‌اندازی گارد ورودی و اتصال باسکول به سامانه‌های جامع گمرکی تأکید نمود و بیان کرد که تحقق این امر موجب می‌شود تا فرآیندهای کنترلی و ارزیابی کالاها با دقت و سرعت بسیار بیشتری انجام پذیرد.

وی در پایان این بازدید میدانی، تعامل و همکاری دستگاه‌های همجوار را در راستای هوشمندسازی، ارتقای امنیت مرزها و تسریع در رفع موانع موجود، بسیار حائز اهمیت دانست و خواستار هم‌افزایی همه‌جانبه در این گذرگاه مرزی شد.

گفتنی است، در جریان این بازدید، مهدی رمضانی رئیس گمرک مرزی شیخ‌صله نیز گزارشی جامع از حجم فعالیت‌های مبادلاتی و تجاری و همچنین سایر اقدامات و فرآیندهای در حال انجام در این گمرک را ارائه کرد.