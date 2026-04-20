ایران تداوم نقض حاکمیت ملی سومالی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی اقدام رژیم صهیونیستی در تعیین فرستاده دیپلماتیک برای منطقه موسوم به سومالی‌لند که بخشی از کشور جمهوری فدرال سومالی به شمار می رود را محکوم کرد و آن را نشانه روشنی از توطئه این رژیم برای بی‌ثبات‌سازی کشورهای اسلامی و تفرقه‌انگیزی در منطقه دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این اقدام خودسرانه در تناقض آشکار با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل بوده و ناقض حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی یک کشور مستقل به شمار می‌آید.

بقایی، مسئولیت سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه آفریقا و همه کشورهای جهان برای مقابله با قانون‌شکنی، توسعه طلبی و مداخله رژیم صهیونیستی در امور داخلی سایر کشورها را یادآور شد.