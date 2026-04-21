۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۵۱

آغاز گفت‌وگوی کوبا با مقام‌های وزارت خارجه آمریکا

آغاز گفت‌وگوی کوبا با مقام‌های وزارت خارجه آمریکا

وزارت امور خارجه کوبا از آغاز گفت‌وگو با مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت امور خارجه کوبا اعلام کرد که گفت‌وگوهایی با مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا آغاز شده است.

این وزارتخانه به مقام مذاکره کننده از دو طرف و نیز محورهای این گفت وگو هیچ اشاره ای نکرده است.

این دیدار که پس از نخستین رایزنی مستقیم دولت آمریکا با کوبا از سال ۲۰۱۶ است، در چارچوب «فشار دیپلماتیک جدید» و با هدف ایجاد تغییرات اساسی در اقتصاد و شیوه حکومت کوبا انجام شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس پیشتر در این باره گزارش داد که این دیدار (که به گفته یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود)، با حضور یک مقام ارشد وزارت خارجه و رائول گیرمو رودریگز کاسترو (نوه رائول کاسترو، رهبر سابق کوبا) برگزار شد، نشان‌دهنده «فشار دیپلماتیک جدید» واشنگتن بر هاوانا است.

این مقام تاکید کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بخشی از هیئت اعزامی نبوده است.

