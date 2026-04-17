هشدار رئیس جمهور کوبا به مردم برای حمله احتمالی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، میگل دایازکانل، رئیس جمهور کوبا با بیان اینکه احتمال حمله نظامی آمریکا به کوبا وجود دارد، گفت: «ما جنگ نمیخواهیم، اما وظیفه ما این است که برای جلوگیری از آن آماده باشیم و اگر اجتنابناپذیر شود، باید در آن پیروز شویم. شکی نیست که کوبا ملتی است که قادر به دستیابی به پیروزی است.»
رئیس جمهور کوبا با اشاره به اینکه کشورش دوران سختی را پشت سر میگذارد، از مردم کوبا خواست تا برای هرگونه حمله احتمالی آماده شوند.
دیازکانل، آمریکا را به دنبال کردن یک سیاست «تهاجمی چندبعدی» علیه کوبا متهم کرد و آن را مسئول سختیهای اقتصادی مردم کوبا به دلیل تحریمهای اعمال شده علیه این کشور دانست.
دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت که پس از مسئله ایران، واشنگتن توجه خود را به کوبا معطوف خواهد کرد.
وی تصریح کرد که «کوبا داستان متفاوتی است. سالهاست که بسیار بد مدیریت شده است و پس از ایران، ما به این موضوع خواهیم پرداخت.»
در ۳۰ ژانویه، ترامپ دستور اجرایی اعمال تعرفه بر تمام کالاهای کشورهایی که به کوبا نفت میفروشند یا عرضه میکنند، امضا کرد. کاخ سفید اعلام کرد که این تصمیم با هدف محافظت از منافع امنیتی و سیاست خارجی ایالات متحده در مواجهه با آنچه «سیاستها و اقدامات مضر» کوبا توصیف کرد، گرفته شده است. دراول فوریه، ترامپ از آغاز مذاکرات با دولت کوبا برای تنظیم عرضه نفت خبر داد، اما کوبا این موضوع را تکذیب کرد. در این شرایط، دولت کوبا یک طرح اضطراری برای رسیدگی به کمبود عرضه نفت از خارج از کشور را فعال کرد.
