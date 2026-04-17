۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۱۵

هشدار رئیس جمهور کوبا به مردم برای حمله احتمالی آمریکا

رئیس جمهور کوبا از مردم کشورش خواست تا برای حمله احتمالی آمریکا آماده باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، میگل دایازکانل، رئیس جمهور کوبا با بیان اینکه احتمال حمله نظامی آمریکا به کوبا وجود دارد، گفت: «ما جنگ نمی‌خواهیم، اما وظیفه ما این است که برای جلوگیری از آن آماده باشیم و اگر اجتناب‌ناپذیر شود، باید در آن پیروز شویم. شکی نیست که کوبا ملتی است که قادر به دستیابی به پیروزی است.»

رئیس جمهور کوبا با اشاره به اینکه کشورش دوران سختی را پشت سر می‌گذارد، از مردم کوبا خواست تا برای هرگونه حمله احتمالی آماده شوند.

دیازکانل، آمریکا را به دنبال کردن یک سیاست «تهاجمی چندبعدی» علیه کوبا متهم کرد و آن را مسئول سختی‌های اقتصادی مردم کوبا به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور دانست.

دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت که پس از مسئله ایران، واشنگتن توجه خود را به کوبا معطوف خواهد کرد.

وی تصریح کرد که «کوبا داستان متفاوتی است. سال‌هاست که بسیار بد مدیریت شده است و پس از ایران، ما به این موضوع خواهیم پرداخت.»

در ۳۰ ژانویه، ترامپ دستور اجرایی اعمال تعرفه بر تمام کالاهای کشورهایی که به کوبا نفت می‌فروشند یا عرضه می‌کنند، امضا کرد. کاخ سفید اعلام کرد که این تصمیم با هدف محافظت از منافع امنیتی و سیاست خارجی ایالات متحده در مواجهه با آنچه «سیاست‌ها و اقدامات مضر» کوبا توصیف کرد، گرفته شده است. دراول فوریه، ترامپ از آغاز مذاکرات با دولت کوبا برای تنظیم عرضه نفت خبر داد، اما کوبا این موضوع را تکذیب کرد. در این شرایط، دولت کوبا یک طرح اضطراری برای رسیدگی به کمبود عرضه نفت از خارج از کشور را فعال کرد.

    • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      6 6
      پاسخ
      مردم کوبا باید رفتار و عملکرد مردم بزرگ ایران و مسئولین ایران را در مقابله با توطئه های دشمن خون خوار و مکار ، الگو خود قرار دهند بدون شک پیروز خواهند بود .توکل به خداوند و اتحاد و مقاومت رمز پیروزی در مقابل دشمناست . آمریکا الان فقط یک شغال زخمی است و نابودی او نزدیک است
    • بینام IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      4 0
      پاسخ
      هیولای خونخوار جنگل به پشتگرمی بیرحمی و قدرت شیطانی خود، به خود اجازه می دهد هر کسی را که دوست ندارد به خاک و خون بکشد. ای کاش دنیا جای بهتری بود و انسانها با هم متحد بودند در مقابل زورگویان خونریز
    • علیرضا IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      2 1
      پاسخ
      مردم کوبا نبایددرمقابل زورگوییهاوغارتگری امریکاکناربروندبایدسلاح دردست بگیرندوسربازان مهاجم ومتجاوزآمریکایی راسرنگون کنند.اگردرمقابل تجاوزگری آمریکاتسلیم شویدبایدتاابدبرده آمریکائیان باشیدوثروت کشورتان نیزتوسط آمریکاغارت شود
    • IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      کوبا باید. زمان حمله آمریکا به ایران ، آمریکا را موشکباران میکرد . کوبایی ها بعد مسافت کمتری نسبت به ایران دارند و به راحتی می‌توانند خاک آمریکا را بزنند ولی منتظر مانده اند تا آمریکا سراغشان برود . کوبا همین امروز باید آماده زدن خاک آمریکا باشد موقعیتی که برای خسارت زدن و زمین‌گیر کردن آمریکا دارد ویژه است

