خبرگزاری مهر، گروه استان ها - هادی نجف زاده: کاشان کهن‌شهر کویر، در طول تاریخ پرفرازونشیب ایران زمین همواره به عنوان گهواره تمدن، هنر و اصالت شناخته شده است. پیشینه همنوع‌دوستی و همدلی در این خطه ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ غنی مردمانی دارد که سختی و آسانی را همیشه به یک چشم دیده‌اند. از روزگاران کهن کاروانیان خسته راه ابریشم در سایه سار باغ‌هایش آرام می‌گرفتند و از سفره بی‌ریای مردم آن بهره می‌بردند. این شهر بااصالت با کوچه باغ‌های نفس‌گیر و خانه‌های تاریخی خود، همیشه نماد مهمان‌نوازی و از خودگذشتگی بوده و رسم دیرین «همسایه‌داری» و «پناه دادن به درماندگان» در نسل‌هایش جاری و ساری است.

مردم کاشان که با طبعی بلند و روحی اصیل مهمان را نه بر دوش، بلکه بر چشم می‌نشانند در سخت‌ترین برهه‌های تاریخی نیز این خصلت نیکو را به اثبات رسانده‌اند. آن‌ها همواره یاد گرفته‌اند که خانه فقط یک سقف و چهار دیوار نیست بلکه پناهگاهی برای مهرورزی است.

از قحطی‌ها و بلایای طبیعی گرفته تا بحران‌های اجتماعی، در کارنامه این دیار، صفحات درخشانی از همبستگی و فداکاری ثبت شده است. مهمان‌نوازی در فرهنگ کاشانی‌ها نه یک رسم بلکه بخشی از هویت و جوهره وجودی آن‌هاست؛ هویتی که بر پایه احترام به کرامت انسانی و یاری رساندن به هم‌نوع، استوار شده است.

میزبانی کاشان از جنگ‌زدگان در سال‌های دفاع مقدس

این سنت حسنه در دوران معاصر و به ویژه در هشت سال دفاع مقدس، جلوه‌ای دیگر یافت. هنگامی که آتش جنگی نابرابر شهرها و دیار بسیاری از هموطنانمان را در غرب و جنوب کشور در خود سوخت و هزاران خانواده جنگ‌زده سرگردان و بی‌پناه شدند، کاشان و مردم همیشه در صحنه آن بار دیگر ثابت کردند که قلبشان برای تمام ایران می‌تپد.

در آن روزهای دشوار این شهر میزبان خانواده‌های بی شماری بود. اوج این افتخارآفرینی را باید در رفتار ساده اما بی‌نظیر مردم عادی کوچه و بازار کاشان در جنگ رمضان جست‌وجو کرد، مردمی که در طول جنگ تحمیلی سوم در اوج نگرانی‌ها در خانه‌های خود را به روی هموطنانی که از شهرهای دیگر برای اسکان موقت می‌آمدند، گشودند و با آغوش باز از آنان پذیرایی و دلجویی کردند.

روایت یک بانوی کاشانی از اسکان خانواده‌ای جنگ‌زده

یکی از همشهریان کاشانی که خانمی حدود ۵۰ ساله است در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آغاز جنگ تجمیلی از سوی آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران اظهار کرد: در همان روزهای اول شروع جنگ با توجه به کثرت حملات هوایی به تهران از طریق یکی از آشنایان خانواده ای به ما معرفی شد تا اسکان موقت داده شود.

وی با بیان اینکه ما با روی‌ باز پذیرای این خانواده شدیم، ابراز کرد: با توجه به مقدورات و توانایی مالی محدودی که داشتیم سوئیت کوچکی که در قسمتی از منزل بود را در چند روز بازسازی و بهسازی و تجهیز کرده و برای پذیرایی از مهمانان آماده کردیم.

این همشهری کاشانی با اشاره به اینکه پدر و مادر ما هم زمان جنگ از یک خانواده جنگ زده پذیرایی کرده بودند، تصریح کرد: آن زمان یادم است که والدین ما یکی از اتاق های منزل را در اختیار این خانواده گذاشتند و حدود یکسال از آنها پذیرایی کردند.

وی با اشاره به اینکه پذیرایی از مهمانان در رگ و ریشه کاشانی ها در هم تنیده شده است، گفت: در زمان جنگ اخیر این کوچکترین کاری بود که ما می‌توانستیم برای کشور و دیگر هموطنان عزیزمان انجام دهیم و امیدوارم خدا این کار کوچک ما را قبول کند.

این همشهری کاشانی در ادامه با بیان اینکه در مواقع سختی ما مردم باید هوای همدیگر را داشته باشیم، افزود: ما شرمنده خانواده شهدا هستیم که عزیزترین‌های خود را در راه وطن ایثار کردند و امیدواریم این جنگ با پیروزی ملت بزرگ ایران به پایان برسد.

همدلی مردم کاشان؛ از اسکان رایگان تا همراهی با مهمانان

وحید یکی دیگر از همشهریان کاشانی است که در یک شرکت خصوصی مشغول به کار است. این همشهری نوعدوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عیار ما انسانها در هنگام سختی و مشکلات و دستگیری همنوعان ما مشخص می شود، اظهار کرد: من از نظر مالی وضعیت خیلی خوبی ندارم ولی پس از وقوع جنگ طبقه زیرزمین خود را که برای اجاره به آژانس املاک سپرده بودم را در اختیار یک خانواده محترم قرار دادم.

وی با اشاره به اینکه در مدت حدود ۴۰ روز از جنگ تا قبل از آتش بس هیچ اجاره ای از این خانواده نگرفتم، ابراز کرد: این خانواده پس از آتش بس به تهران بازگشتند.

این همشهری کاشانی با بیان اینکه ما حتی با مهمانان خود در تجمعات شبانه کاشان شرکت میکردیم، تصریح کرد: مردم ایران صاحب یک تمدن اصیل و کهن است که در آن به اقدامات انسان‌دوستانه معروف و مشهور بوده است و ما هم به عنوان نسلی از اجداد خود وارث این خصلت ها و خصوصیات هستیم.

وی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر محاسبات غلطی داشتند، گفت: مردم ایران در هر شرایطی پشت و پناه همدیگر هستند و این مهم در طول تاریخ اثبات شده است.

وحید با بیان اینکه ما در هر شرایطی از رزمندگان و نظامیان دفاع میکنیم، افزود: یکی از مهمترین وظایف ما مردم در دوران جنگ اخیر این است که هوای همدیگر را داشته باشیم و با هم مهربان باشیم و از سوی دیگر به مسئولان و تصمیم گیرندگان کشور اعتماد کامل داشته باشیم.

جنگ بی‌تردید پدیده‌ای زشت و ویرانگر است که رنج آوارگی، کمبودها و ناملایمتی‌های بی‌شمار را به همراه می‌آورد. با این حال، در میان این تاریکی، گاه جرقه‌هایی از زیبایی و انسانیت نمایان می‌شود که شاید در روزگار آرامش کمتر دیده شود. یکی از این زیبایی‌ها، روحیه بی‌چشمداشت پذیرایی از افراد دردمند و بی‌پناه است. مردم مهمان‌نواز کاشان به زیباترین شکل ممکن این خصلت انسانی را به نمایش گذاشتند و ثابت کردند که در بحرانی‌ترین شرایط نیز می‌توان همدلی را بر دشمنی ترجیح داد.

پذیرایی گرم مردم کاشان از هموطنان آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم روایتی امیدبخش از هویت ایرانی-اسلامی است. آنان نه تنها سرپناه و غذا، بلکه مهر و کرامت انسانی را به این هموطنان هدیه کردند. این میزبانی، نشان داد که حتی در میان مصیبت‌بارترین رویدادها، می‌توان شکوه بخشش و ایثار را دید. مردم کاشان با عمل خود، زیباترین روی سکه جنگ را به رخ کشیدند.