به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی بعدازظهر دوشنبه در جمع مردم قائمشهر با قدردانی از حضور میدانی مردم در حمایت از مدافعان و رزمندگان در مقابله با دشمنان، همدلی و همراهی آحاد مردم در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور را ستودنی دانست.

وی با اشاره به خصلت مهمان‌نوازی مردم مازندران افزود: این ویژگی ارزشمند در فرهنگ مردم این خطه ریشه عمیق دارد و در روزهای اخیر نیز در میزبانی از هموطنانی که بر اثر شرایط جنگی آسیب دیده‌اند، بیش از گذشته جلوه‌گر شده است.

امام جمعه قائم‌شهر با بیان اینکه مازندران همواره استان مهمان‌پذیر بوده است، گفت: امسال با توجه به همزمانی عید سعید فطر و نوروز و همچنین شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، این مهمان‌نوازی ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.

آیت‌الله معلمی ادامه داد: در شرایطی که دشمنان با اقدامات نظامی برخی شهرها و مردم بی‌دفاع کشور را هدف قرار دادند، تعدادی از هموطنان ناچار به ترک محل زندگی خود شدند و مازندران که همواره پناهگاه بوده، مقصد آنان شده است.

وی تأکید کرد: در این شرایط لازم است مردم استان با روحیه همدلی و مهمان‌نوازی از هموطنانی که برای اقامت یا عبور وارد مازندران می‌شوند، پذیرایی کنند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری همچنین از دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان از جمله جمعیت هلال‌احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، آموزش و پرورش، خیران، متولیان موقوفات و هیئت امنای بقاع متبرکه و امامزادگان خواست با همکاری فرمانداران امکانات و مکان‌های مناسب برای اسکان آسیب‌دیدگان در نظر بگیرند.

آیت‌الله معلمی در پایان ایثار و ایستادگی ملت ایران را نشانه اقتدار و وطن‌دوستی مردم دانست و ابراز امیدواری کرد که با یاری خداوند، این شرایط دشوار با پیروزی ملت ایران به پایان برسد.