صفری: بازدیدهای نظارتی از اماکن اقامتی آذربایجان غربی تشدید می شود

مرتضی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران و در راستای خدمترسانی به هموطنان، طرح ویژه نظارت بر تاسیسات گردشگری و واحدهای بینراهی سطح استان آغاز شده و بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: در این طرح، تاسیسات گردشگری شامل هتلها، هتلآپارتمانها، مهمان پذیرها، مجتمعهای گردشگری و خدماترسان، اقامتگاههای بومگردی و سنتی و واحدهای پذیرایی بینراهی توسط کارشناسان حوزه گردشگری استان مورد بازدید و پایش قرار میگیرد.
وی بر لزوم رعایت استانداردهای بهداشتی، تکریم مراجعان و ارائه خدمات مطلوب و شایسته به آسیبدیدگان جنگ تاکید کرد و گفت: تیمهای بازرسی و نظارت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در این ایام بهصورت مستمر در حال پایش و رصد وضعیت مراکز اقامتی هستند تا ضمن ارتقای سطح خدمات، آرامش خاطر و رضایت هموطنانی که از این ظرفیتها استفاده میکنند، به بهترین شکل ممکن تامین شود.
صفری تصریح کرد: این مراکز با اعمال تخفیفهای ویژه ۴۰ تا ۵۰ درصدی خدمات اقامتی خود را به هموطنانی که نیازمند اسکان و برخورداری از خدمات اقامتی هستند، ارائه میدهند تا بخشی از دغدغههای این خانوادههای گرانقدر در زمینه اسکان مرتفع شده و با آرامش و سهولت بیشتری از این خدمات بهرهمند شوند.
