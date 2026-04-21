نقش محافظتی واکسن در مقابل ۲۵ بیماری عفونی

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان مصطفوی ، به مناسبت اول اردیبهشت که به عنوان هفته جهانی واکسیناسیون نامگذاری شده است، گفت: واکسـن یک فرآورده زیستی است که با ایجاد ایمنی اکتسابی، از بروز انواع بیماریهای عفونی جلوگیری میکند و امروزه واکسنها در برابر حداقل ۲۵ بیماری عفونی نقش محافظتی دارند و از مهمترین ابزارهای پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر در سطح جهان محسوب میشوند.
وی افزود: هفته جهانی واکسیناسیون فرصتی است برای افزایش آگاهی عمومی و برنامهریزی جهت ارتقای پوشش واکسیناسیون، خصوصاً در کشورهایی که به دلیل شرایط فرهنگی و اقتصادی ضعیفتر هستند، بیش از دیگران در معرض خطر ناکافی بودن پوشش واکسن قرار دارند.
مصطفوی ادامه داد: اولین واکسن در جهان توسط ادوارد جنر علیه آبله انسانی کشف شد؛ اقدامی تاریخی که نهایتاً به ریشهکنی کامل آبله در جهان انجامید و پس از او دانشمندانی مانند لویی پاستور با کشف واکسنهایی همچون وبای مرغی، سیاهزخم و هاری انسانی مسیر پیشرفت علم واکسنسازی را گسترش دادند. تلاش دانشمندان در دهههای بعد سبب شد طیف گستردهای از واکسنها برای پیشگیری از بیماریهای واگیر در اختیار جوامع قرار گیرد.
وی گفت: با وجود اهمیت واکسنها، عوامل مختلفی میتواند موجب تردید در تزریق واکسن شود از جمله انتشار اطلاعات نادرست توسط برخی افراد موجب میشود مردم بدون دسترسی به منابع معتبر علمی، تصمیمات اشتباهی بگیرند، در حالیکه واکسنها ممکن است عوارض خفیفی داشته باشند و مزایای آنها بهطور قطع بسیار بیشتر از این عوارض محدود است. برخی مخالفان واکسیناسیون، همین عوارض خفیف را بزرگنمایی کرده و حتی مواردی که ارتباطی با واکسن ندارند را به آن نسبت میدهند؛ موضوعی که میتواند موجب بیاعتمادی و امتناع از واکسیناسیون شود.
مصطفوی خاطرنشان کرد: سازمانهای بینالمللی مانند سازمان بهداشت جهانی و نهادهایی که با سازمان بهداشت جهانی و یونیسف همکاری دارند، نقش بسیار مهمی در حوزه واکسن ایفا میکنند. این سازمانها با تعیین و نظارت بر استانداردهای جهانی، کیفیت واکسنها بهویژه واکسنهای صادراتی را تأیید میکنند و همچنین منابع مالی لازم را فراهم میسازند تا واکسنها با قیمت مناسبتر در اختیار کشورها قرار گیرد. علاوه بر این، از طریق برگزاری نشستها، برنامهها و فعالیتهای علمی، به ارتقای دانش و توان علمی کشورها در زمینه واکسن کمک میکنند. به همین دلیل، این نهادهای بینالمللی طی دهههای اخیر نقش چشمگیری در افزایش ظرفیت تولید واکسن و تقویت برنامههای واکسیناسیون در جهان داشتهاند.
رئیس انستیتو پاستور ایران اظهار داشت: در خصوص واکسنهایی مانند واکسن فلج اطفال نیز باید توجه داشت که هرچند به دلیل پوشش گسترده واکسیناسیون در کشور، سالها است موردی از فلج اطفال گزارش نمیشود، اما نبود گزارش بیماری به معنای حذف آن از برنامه واکسیناسیون نیست. کشورهای همسایه شرقی ما، افغانستان و پاکستان، همچنان با گردش ویروس فلج اطفال مواجهاند و به همین دلیل ادامه تزریق واکسن در مناطق توصیهشده توسط وزارت بهداشت، برای محافظت کودکان ایرانی در برابر خطر ورود احتمالی ویروس از مرزها ضروری است.
وی گفت: امید میرود با نگاه آیندهنگر نظام سلامت و با تقویت ظرفیتهای واکسیناسیون و توسعه تولید واکسنهای بومی، بتوانیم روزبهروز سطح پیشگیری و حفاظت سلامت را برای مردم کشورمان افزایش دهیم.
