سودجویان بازار سیاه واکسن ناکام ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به مرکز انستیتو پاستور و تخریب این مجموعه عده‌ای سودجو قاچاق واکسن و فروش آن در بازار سیاه را آغاز کردند.

جدیدترین نمونه این اقدامات غیرقانونی، کشف یک انبار مخفی در شهرستان بانه بود که حاوی ۲۴۹ کارتن واکسن تب‌بر معادل ۲۹۸۵ عدد بود. ارزش محموله توسط کارشناسان حدود ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

عملیات پلیس در بانه

مأموران پلیس آگاهی شهرستان بانه با هماهنگی دستگاه قضایی و اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، این انبار مخفی را شناسایی و بازرسی کردند. بررسی‌ها نشان داد که قصد عرضه واکسن ها در بازار سیاه وجود داشته است.

ورود واکسن‌های غیرمجاز به بازار می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد. کارشناسان دارویی تأکید کرده‌اند که امثال این محموله احتمالاً شرایط استاندارد نگهداری و زنجیره سرد را رعایت نکرده است و مصرف آن می‌تواند عواقب جدی داشته باشد.

این کشف نمونه‌ای از تلاش مستمر پلیس برای مقابله با قاچاق کالاهای سلامت‌محور و حفظ ایمنی جامعه است. این عملیات هشداری جدی به سودجویان بازار سیاه دارو است.