پشت صحنه «بیگانگان» را دوم اردیبهشت ببینید؛ تعویق پخش «کلینیک رویا»

به گزارش خبرنگار مهر، پخش سریال «بیگانگان» به کارگردانی راما قویدل از ابتدای نوروز آغاز شد و شب گذشته ۳۱ فروردین نیز آخرین قسمت از این سریال روی آنتن رفت تا پرونده این مجموعه بسته شود.

قرار بود از امشب سریال «کلینیک رویا» روی آنتن برود با این حال پخش این سریال تا پنجشنبه سوم اردیبهشت به تعویق افتاده است. بنابراین امشب خلاصه‌ ای از چهار قسمت آخر سریال «بیگانگان» پخش می شود و فردا شب دوم اردیبهشت نیز پشت صحنه سریال روی آنتن می رود.

سریال «بیگانگان» محصول سیمافیلم به کارگردانی راما قویدل، تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان و نویسندگی علیرضا اسحاقی تولید شد.

این مجموعه که داستان آن در سال ۱۳۹۶ رخ می‌دهد، روایتگر ماجرای پزشک جوانی به نام دکتر الوند بود که قصد ادامه تحصیل در آلمان را داشت اما در مسیر اتفاقات مختلف با مدافعان حرم همراه شده و به عراق می رفت. سریال قصه‌ای از اسارت، مقاومت و پیروزی بر گروه‌های تکفیری داعش را روایت کرد.

بازیگران این مجموعه عبارتند از محمد نادری، امیرحسین صدیق، محمدرضا هلال‌زاده، علیرضا مهران، هلن نقی‌لو، ارسلان قاسمی، مهران رجبی، سوزانا آلوز، مریم کاویانی، اکبر رحمتی، مه‌لقا مینوش، فرید قبادی، عبدالرضا نصاری، سهراب فاطمی و تایسیا پسترتسوا.