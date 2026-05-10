تلویزیون هنوز پربیننده است؛چالش تصویر قابل باور از زن در «کلینیک رویا»

مریم کاظمی بازیگر سریال «کلینیک رویا» درباره حضور در این اثر و فضای آن به خبرنگار مهر بیان کرد: داستان و جنبه فانتزی سریال «کلینیک رویا» در بستر واقعیت و همچنین نگاه و نظرات کارگردان، از مهمترین دلایلی بود که باعث شد حضور در این پروژه را بپذیرم.
وی درباره نخستین مواجهه خود با فیلمنامه این مجموعه نیز گفت: در ابتدا فقط در جریان بخشی از داستان قرار گرفتم که مربوط به کاراکتری بود که بازی میکردم، اما بعد در دورخوانی جمعی، با جهان کلی داستان آشنا شدم. از همان زمان نوع بازیها و توقعاتی که کارگردان از بازیگران داشت، کاملاً روشن میکرد که با اثری در فضای کمدی و فانتزی روبهرو هستیم؛ فضایی که ریشه در واقعیتهای روزمره دارد اما معمولاً در زندگی ما نادیده گرفته میشود.
کاظمی ادامه داد: بازیگران باید تلاش میکردند این فضا را به گونه ای نمایش دهند که همهچیز برای مخاطب باورپذیر باقی بماند. همین ویژگی، جنس بازیها و روابط میان شخصیتها را متفاوت میکرد.
این بازیگر درباره شخصیت «پریچهر» و جایگاه او در روایت سریال توضیح داد: فیلمنامه پر از شخصیتهایی است که شاید حضورشان کوتاه باشد اما هرکدام در شکلگیری حوادث اصلی نقش مهمی ایفا میکنند. پریچهر و خانوادهاش نیز بخشی از اتفاقات یک روز در کلینیک را رقم میزنند و در کنار دیگر شخصیتها قرار میگیرند. شخصیتهایی که برخی از گذشته وارد داستان شدهاند، برخی در حال شکل گرفتن هستند و برخی دیگر قرار است در ادامه وارد روایت شوند.
شخصیتپردازی بر پایه تخیل
وی درباره روند شخصیت پردازی عنوان کرد: فرصت چندانی برای نمایش تحول شخصیتها در گذر زمان وجود ندارد، چون همهچیز در محدوده یک روز و در دل یک حادثه روایت میشود. به همین دلیل، بخش مهمی از شخصیتپردازی بر پایه تخیل، گذشتهسازی ذهنی و تصویرسازی بازیگر و کاراکتر شکل میگیرد؛ گویی همهچیز در حافظه اتفاق میافتد.
کاظمی درباره نزدیک شدن به این نقش نیز گفت: این نقش بیشتر بر پایه تیپسازی شکل گرفته بود، از یکسو ویژگیهای بیرونی کمدی و فانتزی داشت و از سوی دیگر، به روابط و ویژگیهای درونی زندگی زناشویی آدمها در تقابل با محیط اجتماعی میپرداخت. به نظرم اگر بازیگر بتواند ویژگیهای بیرونی شخصیت را درست پیدا کند، آن ویژگیها خودبهخود او را به درون شخصیت هدایت میکنند.
وی با اشاره به ساختار روایی سریال و تأثیر آن بر بازی بازیگران بیان کرد: هر داستانی برای کامل شدن بر پایه موقعیت، روابط انسانی و تضادها شکل میگیرد. وقتی این عناصر بهدرستی در کنار هم قرار بگیرند، بازیگر تکیهگاههای محکمتری برای ساختن نقش در اختیار دارد و راحتتر میتواند شخصیت را باور کند و بسازد.
این بازیگر درباره همکاری خود با سجاد مهرگان کارگردان سریال نیز اظهار کرد: این نخستین تجربه همکاری من با مهرگان بود و از این همکاری بسیار راضی هستم. او برای هدایت بازیگر نیازی به توضیحات طولانی ندارد و بیشتر با طراحی درست میزانسن و ایجاد موقعیت مناسب، بازیگر را در شرایطی قرار میدهد که بتواند مسیر نقش را پیدا کند و پیش برود.
کاظمی در ادامه درباره تجربه همبازی شدن با بازیگران مختلف در این سریال پربازیگر گفت: معمولاً در پروژهها، بازیگر فقط با بخشی از عوامل و بازیگرانی که ارتباط مستقیم دارد در تماس است و حتی ممکن است با بعضی از همکارانش اصلاً برخوردی نداشته باشد، اما در «کلینیک رویا» به دلیل محدود بودن لوکیشنهای اصلی و تمرکز اتفاقات در همان فضاها، امکان تعامل بیشتری میان بازیگران شکل گرفت. ما بهتدریج حتی با بخشهایی از داستان که خودمان در آن حضور نداشتیم آشنا میشدیم و همین مسئله در درک فضای کلی سریال و ایفای نقشها تأثیر زیادی داشت.
چالش ارائه تصویر واقعی و قابل باور از زن
این بازیگر درباره مهمترین چالش خود در این پروژه را یافتن تصویری واقعی از یک زن در موقعیتی استثنایی دانست و بیان کرد: بزرگترین چالش برای من این بود که بتوانم تصویری واقعی و قابل باور از این زن ارائه دهم. خوشبختانه خیلی زود متوجه شدم کارگردان دقیقاً چه جنس فضایی را میخواهد.
کاظمی درباره وضعیت امروز تلویزیون و ظرفیت آن برای روایت داستانهای اجتماعی نیز گفت: با وجود گسترش پلتفرمها و شبکههای ماهوارهای و حجم بالای تولیدات متنوع، هنوز هم تلویزیون رسانهای پربیننده است.
این بازیگر همچنین درباره اهمیت حضور در آثاری که بازتابی از تغییرات اجتماعی هستند، اظهار کرد: تغییرات اجتماعی در گذر زمان اتفاقی طبیعی است و طبیعتاً بازیگر هم خوشحال میشود در اثری حضور داشته باشد که بتواند بخشی از واقعیت اجتماعی زمانه خود را بازتاب دهد.
کاظمی در پایان با تأکید بر نقش قصهگویی در ایجاد همدلی و امید در جامعه گفت: کافی است داستان خوب روایت شود، موقعیت درست تعریف شود و مخاطب بتواند آن را باور کند. وقتی مخاطب با قصه همراه شود، همدلی شکل میگیرد و به دنبال آن امید و مقاومت هم به وجود میآید. قصههای باورپذیر ما را به جهان روایت میبرند، اما تصنع و شعارزدگی باعث فاصله گرفتن مخاطب میشود. وقتی از اثری لذت میبریم، دوست داریم آن را با دیگران شریک شویم و به نظرم همین نقطه، آغاز همدلی است.
وحید رهبانی، نیلوفر رجاییفر، محمد نادری، معصومه کریمی، رامین ناصرنصیر، امیر کربلایی زاده، نیلوفر پارسا، بهنام شرفی، صهبا شرافتی، مهری آلآقا، کیومرث مرادی، بابک افرا، جواد خواجوی، امیر غفارمنش، شهرام شکیبا، مریم سرمدی، مریم کاظمی، ساقی زینتی، محسن حسینی، نوشین تبریزی، ایمان اصفهانی، فرشته گلچین، کیمیا رفیق، مریم یوسف، آرزو نادری، مسعود بهرامی، مهدی بهرامبیگی، مصطفی کولیوندی، مینا عبدی، امیرحسین طاهری، حسین سپهرنژاد، آرمان متیننیا، محسن صفری و فاطمه بختیاری و ... گروه بازیگران این سریال را تشکیل میدهند.
سریال «کلینیک رویا» هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
