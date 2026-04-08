۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

سریال‌های نوروزی چقدر دیده شد؟؛ «بیگانگان» در صدر قرار گرفت

سریال «بیگانگان» با هشت و نیم میلیون بیننده و «روشنایی شب» با ۶ میلیون بیننده توانستند در تلوبیون توسط مخاطب دیده شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، مرکز سیمافیلم در ایام نوروز ۲ سریال «روشنایی شب» برای شبکه یک و «بیگانگان» را برای شبکه سه تدارک دید که با توجه به ایام جنگ تحمیلی، محتوای آنها با این روزها منطبق شد و در ساختاری امنیتی جاسوسی با موضوع مقاومت و پرونده های واقعی پخش شد.

سریال «بیگانگان» به کارگردانی راما قویدل و تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان دیگر سریال سیمافیلم برای ایام نوروز است. این سریال به نویسندگی علیرضا اسحاقی تولید شده و پخش آن همچنان ادامه دارد. سریال هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

این مجموعه قصه‌ای از اسارت، مقاومت و رهایی را در دل گروه‌های تکفیری داعش روایت می‌کند.

این سریال از تولیدات مرکز سیمافیلم است و در آستانه پخش تیزر آن نیز رونمایی شده است.

«بیگانگان» در تلوبیون حدود ۸ و نیم میلیون بار دیده شده است که تاکنون بیش از نیمی از سریال پخش شده و تا پایان پخش آن هنوز باقی مانده است.

همچنین مرکز سیما فیلم، سریال «روشنایی شب» را به کارگردانی محمود معظمی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید و مصطفی رضوانی پخش کرد که به روایت پرونده‌های واقعی عملیات پدافندی اختصاص داشت.

سریال «روشنایی شب» به نویسندگی عباس نعمتی با الهام از پرونده‌های واقعی روایتی از یک قرارگاه پنهان است که درگیر مقابله با شبکه‌های نفوذ، خرابکاری و جنگ ترکیبی می شود. به تازگی پخش این سریال به پایان رسیده است.

این سریال در تلوبیون حدود ۶ میلیون بار دیده شده است.

عطیه موذن

    • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      از سال ۸۸ تی وی رو جمع کردم گذاشتم تو انباری به جاش یه پیانو خریدم گذاشتم هم زیباتره هم الان کلی قیمت داره
      • IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
        خب چیکار کنیم. خریدی که خریدی
    • IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      البته تو تلویبیون اینقدر بیننده داشتن نه تو واقعیت که بیشتر بیننده داشتن

    پربازدیدها

    پربحث‌ها