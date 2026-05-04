  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

«بیگانگان» به آنتن شبکه تماشا رسید

«بیگانگان» به آنتن شبکه تماشا رسید

«بیگانگان» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، مجموعه «بیگانگان» به کارگردانی راما قویدل، تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان و نویسندگی علیرضا اسحاقی، روایتی از دل تاریکی و آتش است که نوروز از شبکه یک پخش شد و حالا قرار است از شبکه تماشا روی آنتن برود.

محمد نادری، امیرحسین صدیق، محمدرضا هلال‌زاده، علیرضا مهران، هلن نقی‌لو، ارسلان قاسمی، مهران رجبی، سوزانا آلوز، مریم کاویانی، اکبر رحمتی، مه‌لقا مینوش، فرید قبادی، عبدالرضا نصاری، سهراب فاطمی، مهدی شیخ عیسی، تایسیا پسترتسوا در «بیگانگان» بازی کرده اند.

مجموعه «بیگانگان» هر روز ساعت ۱۷ پخش و تکرار آن روز بعد ساعات ۲ و ۹ از شبکه تماشا باز پخش می‌شود.

کد مطلب 6819741
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها