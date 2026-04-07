مهران رجبی بازیگر سریال «بیگانگان» که این شب ها از شبکه سه پخش می شود درباره مضمون این اثر که به اتفاقات منطقه می پردازد، به خبرنگار مهر گفت: قصه سریال «بیگانگان» بسیار واقعی است و یکی از هزار ماجراهای واقعی است که همین امروز در دنیا می بینیم. اگر ما این اتفاقات جهان امروز را در قالب فیلم، سریال، تئاتر و ... برای جوان امروز تعریف نکنیم فیلم و سریال‌های رسانه های آن طرف را می‌بیند.

وی درباره پروسه ساخت «بیگانگان» توضیح داد: زمان قرارداد به من گفتند ۳ ماه طول می کشد اما کار حدود ۹ ماه طول کشید. لوکیشن های بسیار سختی هم داشت که بیشتر آنها بیابان و خاک و ... بود. حتی لوکیشن های بیمارستان هم سختی های زیادی داشت. به نظرم این سریال هم بیننده خود را دارد و هم بیننده به تلویزیون اضافه می کند.

رجبی اضافه کرد: به نظرم «بیگانگان» اولین سریالی است که اینقدر جدی درباره ماجراهای خاورمیانه بزرگ که دشمن روی آن دست گذاشته است قصه پردازی کرده است. وقتی می گوییم خاورمیانه یعنی مرکز آن، کشور ماست و با جنگ اخیر دیدیم که چطور به کشور حمله کردند چون برخی توهم داشتند که سوریه سازی علم می شود تا سخن حق شنیده نشود. حالا تاسف می خورند که چرا زودتر مشخص نشد که برای خاورمیانه برنامه داشتند.

وی درباره پخش سریال در این زمان عنوان کرد: خوب بود سریال حتی چندین سال زودتر پخش می شد. شاید اگر جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر نبود باز هم خیلی از خواص باور نمی کردند که آمریکا و صهیونیست‌ها چه هزینه هایی در خاورمیانه می کنند. می گویم خواص چون مردم کف میدان هستند اما خیلی از خواص باور ندارند که دشمن روی خاک کشورمان نظر دارد.

بازیگر «بیگانگان» درباره نقش خود در سریال نیز توضیح داد: نقش یکی از نیروهای بازنشسته سپاه قدس را ایفا می کنم که تجربیاتی در مقابله با داعش دارد. او برای نجات یکی از شخصیت ها وارد داستان می شود و هر چه داستان پیش می رود حضور اینها در قصه جذاب تر می شود.

رجبی با اشاره به حضورش در میدان کنار مردم در این شب ها اظهار کرد: من هر شب سعی می‌کنم کنار مردم باشم و در این جهادی که بر پا شده است، شرکت کنم.

این بازیگر درباره برخی واکنش ها که ابتدا از بمباران کشور استقبال می کردند، تاکید کرد: بعد از حمله ترامپ، این‌گونه نظرات کم شده و نه در قالب حمایت که در قالب سکوت شده است. خیلی‌ از این افراد در یک خلسه‌ به سر می‌برند، عین یک مشتی که به پیشانی شان خورده باشد گویی دچار نوعی گیجی شده اند که چه فکر می کردند و چه شد. به هر حال آدم تا یک جایی می‌تواند خودش را گول بزند، ولی درنهایت اطراف را می‌بیند و می فهمد چه اتفاقی افتاده است.

رجبی درباره ادامه جنگ نیز اظهار کرد: کشوری که زمانی نه ارتشی داشت، نه سپاهی داشت، با سی و چند کشور دنیا در قالب و لیدری صدام جنگید، الان که به اصطلاح این همه قدرت نظامی دارد و پیروزی های بسیار کسب کرده است پس مطمئنم که پیروزی با ماست.

این بازیگر به دوران حضورش در جنگ تحمیلی ۸ ساله اشاره و بیان کرد: آن زمان یکی از تجهیزات برای شلیک به دشمن توپ ۱۰۶ بود و هیچ گاه ندیدم شلیک کند. من آرزو به دل شدم یک‌بار این توپ شلیک کند و من ببینم. یک‌بار رفتم پیش مسئولش و گفتم چرا شلیک نمی کنی؟ جواب داد گلوله کم دارند و مجبور هستند برای مواقع ضروری نگه دارند.

وی در پایان گفت: همان زمان از عراق آنقدر گلوله می‌آمد که جبهه پشت ما حسابی خاک به پا شده بود. ما آن زمان با نبود چنین امکاناتی جنگیدیم و به پیروزی رسیدیم حالا که امکانات و توانش را صد برابر داریم.