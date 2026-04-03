محمد نادری: برای اولین بار در سریال جنگی بازی کردم؛ چالش‌ «بیگانگان»

محمد نادری بازیگر سریال «بیگانگان» که ۲ شخصیت را در این سریال بازی میکند درباره نقش یک فرمانده داعشی در قصه به خبرنگار مهر بیان کرد: من هم نقش سعید را در سریال داشتم که کارخانهدار است و هم بازی در نقش یک فرمانده داعشی را عهده دار بودم که ابوخوله نام داشت. نقش ابوخوله سخت و چالشی بود مخصوصا که باید با لهجه عراقی حرف میزدم.
وی اضافه کرد: لهجه عراقی در هر منطقهای به گونهای است، مثلا خود ما فکر میکردیم عربها گ یا چ یا پ ندارند اما فهمیدیم در لهجه منطقه عراق همه این حروف را هم دارند. سختی کار برایم چند برابر بود که باید فصیح هم حرف میزدیم. از طرفی برای اینکه صدای این ۲ شخصیت چندان مشابه نباشد صدای ابوخوله با هوش مصنوعی تغییراتی داشت.
نادری با اشاره به دیگر تغییرات این دو شخصیت عنوان کرد: برای اینکه شباهتی بین ۲ شخصیت نباشد محبور بودم در دیگر جزییات نقش هم تغییراتی به وجود آورم در لحن حرف زدن و نوع راه رفتن که اینها هم به چالش نقش اضافه کرد در حالیکه جذاب هم بود.
وی که بیشتر با نقش های کمدی شناخته می شود، اظهار کرد: این سریال اولین کار جنگی من بود و مخاطب پیش از این مرا بیشتر در شمایل کمدی میشناخته است. در این سریال صحنههای سخت زیاد داشتیم و فضایی جدی و چالشی داشت.
نادری درباره قصه اثر نیز یادآور شد: «بیگانگان» به واسطه جغرافیای محل وقوع که درباره کشور همسایه است و خود ایران هم درگیر میشود قصهای پرکشش است. مخصوصا که درباره پدیده داعش است که یک باره در منطقه فراگیر شد و از این حیث میتواند قصهای عجیب و جذاب باشد. مقوله ظهور و سقوط داعش از منظر دراماتیک جذابیت دارد و نکات بکر و ناگفته را برای فیلمنامهنویس و دیگر عوامل ایجاد میکند.
وی در پایان گفت: در عین حال حضور در یک درام جنگی و اکشن هم برایم جذاب بود. پیش از این هم در سریال «ذهن زیبا» با اکبر تحویلیان به عنوان تهیه کننده کار کرده بودم و این هم دلیل دیگری شد. راما قویدل هم کارگردان کاربلدی است و تکنیک کارگردانیاش برایم جذاب است و مجموع اینها باعث شد در این پروژه حضور داشته باشم.
