به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در حاشیه مراسم تقدیر از خانواده شهدای ورزشکار جنگ رمضان که امروز (سه شنبه اول اردیبهشت) در قطعه ۴۲ بهشت‌زهرا(س) برگزار شد، گفت: روز اول اردیبهشت روز شهدای ورزشکار است. پیش از این در جنگ دفاع مقدس ۵۰۰ شهید ورزشکار داشتیم، در جنگ ۱۲ روزه و رمضان هم ۵۰۰ ورزشکار شهید شدند.

وی با بیان اینکه مراسم تقدیر از خانواده شهدای ورزشکار همزمان در سراسر کشور برگزار شد، گفت: امروز اهالی ورزشکار آمدند با این شهدا عهد و پیمان ببندد تا همه تلاش خود را برای افتخارافرینی و ایران عزیز به کار ببرند.

وزیر ورزش تاکید کرد: اردوهای خود را در جریان جنگ رمضان در مناقطی که شرایط داشت، برگزار کردیم. الان به صورت خاص تلاش می کنیم تا عقب ماندگی ها را با برنامه فشرده جبران کنیم. برای ناگویا و بعد ازآن المپیک جوانان آماده می شویم.

دنیامالی در مورد حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی گفت: از نظر حرفه ای وظیفه داریم اردوی تدارکاتی برای تیم ملی را دنبال کنیم. با توجه به شرایط، دولت در این زمینه تصمیم گیری می کند.

وی با بیان اینکه سه هفته آینده یعنی ۲۰ یا ۲۱ اردیبهشت تیم ملی فوتبال اردویی در کشوری نزدیک به ایران خواهد داشت، در مورد احتمال حضور تیم ملی در جام جهانی تاکید کرد: در صورتیکه امنیت بازیکنان ما تامین باشد و کشور میزبان هم دست از شرارت ها بردارد، تیم ملی به جام جهانی اعزام خواهد شد.

وزیر ورزش تاکید کرد: این واقعیت است اگر هر کشور دیگری بود نه تنها میزبانی جام جهانی را از آن می گرفتند بلکه المپیک دو سال بعد را هم می گرفتند. مجامع جهانی مقابل جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی سکوت کرده اند . در بحث دیپلماسی تلاش می کنیم که حداقل مجامع جهانی جرات داشته باشند و این جنایت ها را محکوم کنند.

دنیامالی گفت: اولویت اول ما میدان است. مجموعه ورزش باید در میدان باشد. در آسیا و جهان باید کمک کنیم تا افتخارآفرینی کنند و سرود مقدس جمهوری اسلامی نواخته شود.

وزیر ورزش مجدد تاکید کرد: در مورد تیم ملی فوتبال ستادی تشکیل شده است. امروز هم جلسه ای داریم. تکلیف قانونی خود را پیگیری می کنیم. باید برای اعزام آماده باشیم و شاید هم تصمیم گرفته شود که نرویم. اگر قرار بر اعزام باشد، باید آمادگی داشته باشیم و حضور قوی داشته باشیم. باز هم تاکید می کنم که تصمیم گیری با دولت و شورای امنیت ملی خواهد بود.